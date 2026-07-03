Precios de los combustibles registran rebajas a partir del 6 de julio en Honduras

Cortés, Honduras.

Los precios de los combustibles presentan nuevas rebajas a partir del 6 de julio, según informó la Secretaría de Energía, mientras que el GLP doméstico mantiene su valor con apoyo económico temporal del Gobierno de la República.

En San Pedro Sula, la gasolina superior baja a L 128.10, con una rebaja de L 0.89, mientras que la gasolina regular se ubica en L 118.46, tras una disminución de L 0.58.

El kerosene registra un nuevo precio de L 101.31, con una rebaja de L 3.10, y el diésel se cotiza en L 117.43, con una reducción de L 2.45.

Por su parte, el GLP doméstico se mantiene en L 228.47 debido al apoyo económico temporal del Gobierno, mientras que el GLP vehicular baja a L 45.05, con una rebaja de L 0.84.