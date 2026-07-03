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Precios de los combustibles registran rebajas a partir del 6 de julio en Honduras

La Secretaría de Energía confirmó la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia la próxima semana en Honduras

Precios de los combustibles registran rebajas a partir del 6 de julio en Honduras

La Secretaría de Energía confirmó rebajas en gasolinas, diésel y kerosene desde el 6 de julio. El GLP doméstico mantiene su precio.
Cortés, Honduras.

Los precios de los combustibles presentan nuevas rebajas a partir del 6 de julio, según informó la Secretaría de Energía, mientras que el GLP doméstico mantiene su valor con apoyo económico temporal del Gobierno de la República.

San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina superior baja a L 128.10, con una rebaja de L 0.89, mientras que la gasolina regular se ubica en L 118.46, tras una disminución de L 0.58.

El kerosene registra un nuevo precio de L 101.31, con una rebaja de L 3.10, y el diésel se cotiza en L 117.43, con una reducción de L 2.45.

Por su parte, el GLP doméstico se mantiene en L 228.47 debido al apoyo económico temporal del Gobierno, mientras que el GLP vehicular baja a L 45.05, con una rebaja de L 0.84.

Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina superior se fija en L 131.39, tras una rebaja de L 0.91, y la gasolina regular desciende a L 121.75, con una reducción de L 0.60.

El kerosene se cotiza en L 104.62, con una baja de L 3.13, mientras que el diésel se establece en L 120.75, con una rebaja de L 2.47.

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El GLP doméstico mantiene su precio en L 249.62 gracias al apoyo económico temporal del Gobierno, mientras que el GLP vehicular baja a L 48.58, con una reducción de L 0.84.

La Secretaría de Energía confirmó que estas variaciones reflejan ajustes en los precios internacionales y mecanismos de estabilización aplicados en el mercado local.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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