El anuncio del regreso de JOH reactivó la maquinaria de la desinformación política

San Pedro Sula, Honduras

​​​​​​​El anuncio del regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras no solo reactivó el debate político. También encendió, en cuestión de días, una maquinaria de desinformación que fabricó documentos, recicló videos antiguos, atribuyó frases falsas a figuras públicas y manipuló publicaciones periodísticas para influir en la conversación digital. EH Verifica y LA PRENSA Verifica identificaron y desmintieron al menos siete bulos relacionados con el eventual retorno del expresidente, previsto para el 31 de julio de 2026, tras la suspensión provisional de la orden de captura y la alerta internacional en su contra. El análisis de esas verificaciones revela un patrón claro: la desinformación no operó bajo una sola narrativa, sino mediante varias líneas de manipulación. Algunas publicaciones intentaron crear la sensación de movilización social inmediata; otras buscaron instalar supuestas ambiciones políticas de Hernández; y varias recurrieron a nombres, documentos o marcas reconocidas para aparentar credibilidad. De los siete contenidos verificados, tres correspondían a videos sacados de contexto, dos a declaraciones falsas o manipuladas, uno a un documento apócrifo y otro a una publicación alterada de un medio de comunicación. La mayoría de los contenidos no fueron creados desde cero: fueron reciclados, editados o reubicados en un nuevo contexto político.

Videos viejos

Uno de los patrones más repetidos fue el uso de videos antiguos para simular que Honduras ya estaba reaccionando al regreso de Hernández. Un video mostró una supuesta protesta contra el retorno del exmandatario, pero la secuencia correspondía en realidad a una concentración de agosto de 2019 contra el entonces presidente. Otro clip presentó una marcha “pacífica” supuestamente reciente en apoyo a JOH, aunque también había sido grabado en 2019, durante movilizaciones de respaldo a Hernández tras señalamientos en una corte federal de Nueva York. Un tercer video afirmaba que pobladores de Gracias, Lempira, habían atacado un vehículo en el que supuestamente viajaban Manuel Zelaya y Xiomara Castro por organizar protestas contra el regreso de JOH. La grabación, sin embargo, correspondía a un ataque ocurrido en octubre de 2023 en Antigua Guatemala contra Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno de ese país. El objetivo de esas piezas era similar: trasladar al presente imágenes de tensión, respaldo o rechazo para hacer creer que el anuncio del regreso ya había provocado una reacción social visible en las calles.

Los ganchos

La segunda línea de desinformación apostó por la apariencia de legitimidad. Un supuesto boleto de American Airlines atribuía a Hernández un viaje de regreso a Honduras en el vuelo AA1234. La verificación confirmó que ese número correspondía a una ruta doméstica entre Dallas y Milwaukee, en Estados Unidos, y que el documento era apócrifo. Otra publicación manipuló una pieza auténtica de LA PRENSA para afirmar que JOH había anunciado su deseo de volver a ser presidente. El arte original informaba sobre la suspensión de la orden de captura contra el exmandatario, pero fue alterado para introducir una afirmación falsa sobre sus supuestas aspiraciones electorales. También circuló una publicación que atribuía a la diputada María José Sosa una propuesta para declarar feriado nacional el 31 de julio por el eventual regreso de Hernández. No había registros oficiales, publicaciones públicas ni evidencia legislativa que respaldaran esa supuesta iniciativa. La diputada negó la autoría. En estos casos, la desinformación no se apoyó en cuentas anónimas únicamente. Usó símbolos de credibilidad: una aerolínea internacional, un medio de comunicación y una congresista. Esa estrategia buscó reducir la sospecha inicial del usuario y aumentar la posibilidad de viralización.

Los ganchos

La segunda línea de desinformación apostó por la apariencia de legitimidad. Un supuesto boleto de American Airlines atribuía a Hernández un viaje de regreso a Honduras en el vuelo AA1234. La verificación confirmó que ese número correspondía a una ruta doméstica entre Dallas y Milwaukee, en Estados Unidos, y que el documento era apócrifo. Otra publicación manipuló una pieza auténtica de LA PRENSA para afirmar que JOH había anunciado su deseo de volver a ser presidente. El arte original informaba sobre la suspensión de la orden de captura contra el exmandatario, pero fue alterado para introducir una afirmación falsa sobre sus supuestas aspiraciones electorales. También circuló una publicación que atribuía a la diputada María José Sosa una propuesta para declarar feriado nacional el 31 de julio por el eventual regreso de Hernández. No había registros oficiales, publicaciones públicas ni evidencia legislativa que respaldaran esa supuesta iniciativa. La diputada negó la autoría. En estos casos, la desinformación no se apoyó en cuentas anónimas únicamente. Usó símbolos de credibilidad: una aerolínea internacional, un medio de comunicación y una congresista. Esa estrategia buscó reducir la sospecha inicial del usuario y aumentar la posibilidad de viralización.

Mover la percepción