No, no hay un proyecto de L10 millones del Gobierno para clonar a JOH por si vuelve a ser extraditado

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el Gobierno anunció el proyecto “JOH 2.0”, supuestamente valorado en L10 millones, para clonar al expresidente Juan Orlando Hernández en caso de que volviera a ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, esta afirmación es falsa. No hay registros oficiales ni reportes de medios de comunicación que respalden que el Gobierno haya hecho un anuncio de ese tipo o que exista un proyecto con esas características. “Asfura anuncia un proyecto de 10 Millones de Lempiras para clonar a Juan Orlando Hernández”, dice textualmente una entrada compartida en Facebook desde el 2 de julio.

La desinformación surge en medio de la expectativa por el eventual regreso del exmandatario Juan Orlando Hernández a Honduras, previsto para el 26 de julio. Según informó LA PRENSA, Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y uso de armas de alto calibre. En 2024 fue condenado y sentenciado a 45 años de prisión. En diciembre de 2025, Hernández recuperó su libertad tras recibir un indulto del presidente Donald Trump. Posteriormente, en junio de 2026, un juez natural en Honduras suspendió provisionalmente la orden de captura y la alerta internacional emitidas en su contra para enfrentar voluntariamente la justicia.

No existe tal proyecto