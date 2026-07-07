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No es una toma en la salida al sur en Tegucigalpa es una foto de una actividad en un campo de Guatemala

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Una búsqueda inversa permitió rastrear la imagen hasta Guatemala, mientras que el audio viral corresponde a una protesta ocurrida en Honduras, pero no a la que muestra la entrada viral

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 16:30 -
  • Esperanza Ochoa
No es una toma en la salida al sur en Tegucigalpa es una foto de una actividad en un campo de Guatemala

Personas reunidas en un campo de fútbol en Guatemala.

 Imagen: Archivo

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una fotografía que supuestamente muestra una manifestación en la salida al sur de la capital hondureña.

Sin embargo, es falso. La imagen no corresponde a Honduras, sino a una actividad realizada en un campo de Guatemala. Además, el audio que acompaña la entrada viral fue añadido al contenido y no es del hecho mostrado en la instantánea.

Captura de pantalla de una publicación de TikTok, hecha el 7 de julio de 2026.

Captura de pantalla de una publicación de TikTok, hecha el 7 de julio de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Foto de Guatemala

Una búsqueda inversa en Google Lens de la imagen difundida en redes sociales permitió localizar una publicación en Facebook que contiene la misma fotografía. La entrada identifica la escena como parte de una feria tradicional realizada en el campo de fútbol de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, Guatemala.

Asimismo, se localizó un video publicado en TikTok que muestra la misma escena. De ese material fue extraída la imagen utilizada en la publicación que difunde la desinformación, lo que confirma que las imágenes fueron grabadas durante esa actividad en territorio guatemalteco.

@vision_cultural_g.t2 #sanjuan_ixcoy #huehuetenango #guatemala🇬🇹 #drone502 #vision_cultural_g_t ♬ sonido original - Bëřňä-(Ëł Rëý Đë Čöřäžöňëš)❤️

El audio

Al clicar la opción del sonido original de la entrada viral, se encontró que el audio aparece en otros post (1, 2, 3) vinculados al medio de comunicación HCH, sobre una manifestación en la salida al sur de la capital hondureña, registrada en mayo de 2026.

Una búsqueda en YouTube halló la nota en el canal de HCH, en la que se escucha el audio que utiliza la desinformación.

Por lo tanto, es falso que la fotografía muestre una manifestación en la salida al sur de Tegucigalpa y que el audio corresponda a la escena registrada en la imagen.

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VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

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