¿Quién es la esposa de Nasry Asfura?

A partir del 27 de enero, una figura poco conocida asumirá un papel clave en la vida institucional del país: el cargo de primera dama de Honduras. Lissette Del Cid siempre ha estado lejos del ruido político, pero su historia personal y su trayectoria social comienzan ahora a despertar interés nacional. ¿Quiés es ella?
Lissette Del Cid se convertirá en primera dama de Honduras para el período 2026-2030, tras la victoria electoral de su esposo, el presidente electo Nasry Asfura.
A diferencia de otras figuras vinculadas al poder, Del Cid ha construido su vida desde la discreción, manteniendo un perfil bajo incluso en los momentos más visibles de la carrera política de Asfura.
Lissette del Cid es originaria del municipio de Santa Lucía, en el departamento de Intibucá, una región del occidente del país marcada por profundas tradiciones y valores comunitarios.
De su matrimonio nacieron tres hijas: Monique, Stephanie y Alexandra Asfura, quienes, al igual que su madre, han optado por mantenerse alejadas del protagonismo mediático. La familia se completa con tres nietos.
La pareja suma cuatro décadas de matrimonio. El propio mandatario electo ha relatado que se conocieron el 24 de noviembre de 1984 y que contrajeron matrimonio el 24 de agosto de 1985, dando inicio a una unión que ha atravesado vida familiar y servicio público.
Pese a estar casada con una de las figuras políticas más conocidas de Honduras, Del Cid ha elegido un camino distinto: acompañar sin protagonizar, estar presente sin figurar y apoyar desde espacios alejados del foco público.
En días recientes, su figura comenzó a cobrar mayor visibilidad luego de expresar que le "va a prestar a Honduras el mejor hombre".
Durante la gestión de Asfura como alcalde del Distrito Central, Del Cid tuvo una participación activa en diversas iniciativas sociales, especialmente en proyectos de apoyo a mujeres, madres solteras, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
Su labor social no es reciente. Desde hace varios años ha colaborado con organizaciones humanitarias en la capital, incluso antes de que su esposo alcanzara la alcaldía en 2013.
Además, ha formado parte del equipo de apoyo en las campañas políticas de Asfura tanto en las elecciones generales de 2021 como en las de 2025, siempre desde un rol discreto y operativo.
Con una trayectoria marcada por el trabajo silencioso y el compromiso social, Lissette del Cid se prepara para asumir el rol de primera dama, fiel a la línea que ha definido su vida: servir sin protagonismo y trabajar lejos del reflector político.