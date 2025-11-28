RNP extiende horarios ante largas filas para reclamar el DNI en SPS

El Registro Nacional de las Personas (RNP) está laborando en horario extendido para atender a los cientos de ciudadanos que se están abocando a sus oficinas para reclamar su Documento Nacional de Identificación (DNI).
Las elecciones generales se desarrollarán este domingo 30 de noviembre en Honduras y muchos ciudadanos han esperado hasta última hora para recoger su DNI y poder ejercer el sufragio sin atrasos. Por ello, las oficinas del RNP amanecieron abarrotadas desde muy temprano este viernes; incluso algunos ciudadanos pasaron la noche en el lugar para asegurar los primeros puestos en las filas.
El RNP despachó a inicios de esta semana 86,000 DNI a ocho departamentos del país. Los departamentos a los que fueron remitidas las tarjetas de identidad son Cortés, Yoro, Colón, Comayagua, Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y Francisco Morazán.
En San Pedro Sula, las autoridades del RNP informaron que más de 17,000 DNI están listos para ser retirados en las tres oficinas habilitadas.
Las entregas se están realizando en las sedes principales del RNP en la ciudad. El edificio central está ubicado en el bulevar del Sur, donde se concentra la mayor cantidad de personas. También está en funcionamiento la oficina de Plaza 1, situada en el bulevar del Este, que recibe un volumen importante de usuarios que tramitan reposiciones y renovaciones.
Las autoridades recordaron que no está permitido enviar a terceros a recoger el documento, ya que la entrega se realiza mediante un sistema de reconocimiento facial que garantiza la seguridad del proceso. Este mecanismo digital fue implementado para reforzar la protección de la identidad y prevenir cualquier tipo de suplantación.
Maritza Somoza, registradora civil, informó que los jóvenes han sido responsables y han solicitado su DNI a tiempo. Señaló que la mayoría de quienes dejaron para último momento el reclamo del documento son personas mayores de 30 años. Desde hace una semana, se han estado entregando en promedio 500 DNI diarios.
Los ciudadanos que solicitaron su documento en los quioscos de la Gran Central Metropolitana de Buses y en el Pasaje Valle de San Pedro Sula deben retirar su DNI en la oficina del RNP en Plaza 1, en el bulevar del Este.
El RNP trabajará hasta este sábado 29 de noviembre en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; el domingo estará cerrado.