Intensifican operativos ante imprudencia de microbuses

Más de 40 autobuses fueron decomisados en las últimas horas en San Pedro Sula, como parte de una serie de operativos ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ante el aumento de accidentes de tránsito y las denuncias de la población.
De acuerdo con las autoridades, las acciones se desarrollaron puntos estratégicos de la ciudad, donde se identificaron múltiples infracciones por parte de los conductores de estas unidades.
Este miércoles se contabilizaban 41 autobuses y microbuses retirados de circulación, en su mayoría pertenecientes al transporte urbano.
El subcomisionado Jairo Ramos, jefe de Vialidad y Transporte en la zona norte del país, dio a conocer que parte de estas intervenciones han sido posibles gracias a denuncias ciudadanas.
Ramos detalló que en los últimos días han recibido videos y reportes a través de la línea habilitada para denuncias: 3336-0764, que evidencian conductas irregulares por parte de conductores.
“Esta es una campaña de reflexión. Estamos aplicando la ley como corresponde y nos hemos encontrado con muchas sorpresas”, señaló Ramos, al referirse a la cantidad de infracciones detectadas durante los operativos.
Entre las irregularidades más frecuentes, destacó que varios conductores operaban sin licencia vigente, algunos incluso siendo menores de edad o con permisos suspendidos por faltas graves como conducir en estado de ebriedad.
Ramos detalló que, tras el decomiso, los conductores reciben la documentación correspondiente y se retiran, mientras que las unidades permanecen retenidas hasta que los propietarios solventen las faltas.
Como ejemplo, mencionó el caso de un propietario que intentó recuperar su unidad pese a adeudar una multa por conducir en estado de ebriedad equivalente a un salario mínimo, además de otras infracciones acumuladas. “Debe más de L20,000 y no va a poder recuperar su unidad”, expresó.
Para el subcomisionado, esta situación no solo refleja una falta de cumplimiento individual, sino también una responsabilidad compartida en el sistema de transporte. Ramos señaló que los dueños de las unidades deben garantizar que sus vehículos y conductores cumplan con la ley, asegurando el bienestar de los usuarios.
El endurecimiento de los operativos ocurre en un contexto de crecientes accidentes de tránsito vinculados a la imprudencia. Apenas esta semana, un joven perdió la vida a la altura de Búfalo, en Villanueva, Cortés, cuando el conductor de un microbús rebasó de forma indebida en medio del tráfico.
Las autoridades de la DNVT reiteraron que los operativos continuarán en toda la zona norte, con el objetivo de sancionar a quienes incumplan la ley de tránsito.
Asimismo, hicieron un llamado a la población a continuar denunciando irregularidades al: 3336-0764, destacando que la participación ciudadana ha sido clave para detectar conductas que ponen en peligro a los pasajeros y peatones.