Intensifican operativos ante imprudencia de microbuses

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 40 autobuses fueron decomisados en las últimas horas en San Pedro Sula, como parte de una serie de operativos ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ante el aumento de accidentes de tránsito y las denuncias de la población.

De acuerdo con las autoridades, las acciones se desarrollaron puntos estratégicos de la ciudad, donde se identificaron múltiples infracciones por parte de los conductores de estas unidades.

Este miércoles se contabilizaban 41 autobuses y microbuses retirados de circulación, en su mayoría pertenecientes al transporte urbano.

El subcomisionado Jairo Ramos, jefe de Vialidad y Transporte en la zona norte del país, dio a conocer que parte de estas intervenciones han sido posibles gracias a denuncias ciudadanas.

Ramos detalló que en los últimos días han recibido videos y reportes a través de la línea habilitada para denuncias: 3336-0764, que evidencian conductas irregulares por parte de conductores.

“Esta es una campaña de reflexión. Estamos aplicando la ley como corresponde y nos hemos encontrado con muchas sorpresas”, señaló Ramos, al referirse a la cantidad de infracciones detectadas durante los operativos.