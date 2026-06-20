Tabla posiciones Mundial 2026: nueva eliminada y arden los grupos

Japón dio un paso gigantesco rumbo a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar 4-0 a Túnez en la segunda jornada del Grupo F. Los Samuráis Azules se mostraron solidez en todas sus líneas y consiguieron una victoria fundamental que les permite meterse de lleno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.
El conjunto asiático llegó al compromiso tras igualar 2-2 frente a Países Bajos en su debut y sabía que una victoria era indispensable para mantenerse en una posición favorable. Con una actuación convincente, Japón logró sumar tres puntos que cambian por completo el panorama del sector.
Gracias a este resultado, Japón asciende al segundo lugar de la clasificación con cuatro puntos, queda dependiendo de sí mismo en la última jornada para asegurar su presencia en la fase de eliminación directa del Mundial.
La cima del Grupo F continúa siendo ocupada por Países Bajos, que también suma cuatro unidades, aunque cuenta con una mejor diferencia de goles. Los neerlandeses mantienen una ligera ventaja sobre los japoneses en una batalla que promete emociones hasta el último minuto de la fase de grupos.
Por su parte, Suecia cae al tercer puesto con tres puntos. El combinado escandinavo todavía conserva opciones de avanzar, pero estará obligado a obtener un resultado positivo en la fecha final para evitar una eliminación prematura en una de las zonas más disputadas de la Copa del Mundo.
En el último lugar se encuentra Túnez, que sigue sin sumar unidades después de dos derrotas consecutivas. El conjunto africano acumula siete goles recibidos y apenas uno anotado, por lo que sus posibilidades de clasificación son mínimas y depende de una combinación de resultados prácticamente milagrosa en la última jornada.
LA TABLA DE POSICIONES