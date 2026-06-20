Tabla posiciones Mundial 2026: nueva eliminada y arden los grupos

México.

Japón dio un paso gigantesco rumbo a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar 4-0 a Túnez en la segunda jornada del Grupo F. Los Samuráis Azules se mostraron solidez en todas sus líneas y consiguieron una victoria fundamental que les permite meterse de lleno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto asiático llegó al compromiso tras igualar 2-2 frente a Países Bajos en su debut y sabía que una victoria era indispensable para mantenerse en una posición favorable. Con una actuación convincente, Japón logró sumar tres puntos que cambian por completo el panorama del sector.

Gracias a este resultado, Japón asciende al segundo lugar de la clasificación con cuatro puntos, queda dependiendo de sí mismo en la última jornada para asegurar su presencia en la fase de eliminación directa del Mundial.