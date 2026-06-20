Mundial 2026: partidos del domingo 21 de junio, hora y dónde verlos

Estados Unidos.

La jornada de este domingo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta cuatro partidos clave de la fase de grupos que pueden empezar a marcar el rumbo hacia los dieciseisavos de final, con selecciones obligadas a reaccionar y otras que buscan consolidar su sorpresa en el torneo.

El día arranca con el duelo entre España y Arabia Saudita, un partido que llega con mucha atención tras el debut irregular de la selección española. Los europeos necesitan mejorar su eficacia ofensiva, mientras que el conjunto saudita confía en dar otro golpe ante un rival de mayor magnitud y seguir alimentando su ilusión de avanzar en el grupo.

Más tarde será el turno de Uruguay frente a Cabo Verde, un choque que enfrenta la experiencia de una selección histórica con la ambición de una de las revelaciones del torneo. La Celeste busca su primera victoria tras un estreno con dudas, mientras que los caboverdianos intentarán prolongar su gran inicio competitivo sin renunciar a su estilo valiente.