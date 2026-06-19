Mundial 2026: Las preciosas aficionadas que enamoran en las tribunas

La aficionada paraguaya que actualmente se destaca como un fenómeno viral y es bautizada como la nueva 'Musa del Mundial' es Naiel Aguilera, una influencer de 19 años. Su aparición alentando a la 'Albirroja' causó tal impacto que sus fotos recorrieron las redes sociales, despertando dudas sobre si su impactante belleza era real o producto de la IA.