Mundial 2026: Las preciosas aficionadas que enamoran en las tribunas

El Mundial 2026 no solo ha regalado emociones dentro del terreno de juego. En las tribunas también destacan cientos de aficionadas que, con su belleza, carisma y pasión por el fútbol, se han convertido en protagonistas de la gran fiesta mundialista.
La modelo mexicana Paola Torres fue a apoyar al 'Tri' en el Estadio Azteca y en el Akron de Guadalajara, donde la selección logró la clasificación a 16avos de final tras vencer a Corea del Sur por 1-0. Esos ojos azules cautivaron a todos.
Mientras Estados Unidos goleaba a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles, Liudmyla Tkachenko también brillaba desde las tribunas. La modelo, que incluso ha protagonizado importantes publicaciones de moda, se llevó una auténtica ovación por su elegancia y belleza.
Yuri Dozono viajó hasta Dallas para respaldar a los 'Samuráis Azules' en el emocionante empate frente a Países Bajos. La hermosa seguidora japonesa cautivó a los aficionados con su carisma y se convirtió en una de las figuras más comentadas fuera del terreno de juego.
Yasmina, influencer que supera el millón de seguidores en Instagram, fue una de las grandes sensaciones en las gradas del MetLife Stadium. Su presencia no pasó desapercibida durante el intenso empate entre Brasil y Marruecos, donde acaparó tantas miradas como las estrellas que estaban sobre el césped.
Diveana Hilewsky se robó buena parte de los reflectores en el Estadio Azteca durante el triunfo de Colombia sobre Uzbekistán. La espectacular aficionada cafetera destacó entre la multitud y celebró por todo lo alto el estreno victorioso de su selección en la Copa del Mundo.
Angela van Brakel dejó por un momento su carrera como presentadora y animó desde los palcos a Alemania en la goleada sobre Curazao en Texas por 7-1.
¿Y qué decir de Ivana Knoll? La hermosa Dj y seguidora de Croacia agitó las redes sociales con sus fotos en el estadio de Dallas, donde su selección sufrió una dura derrota en su debut mundialista contra Inglaterra por 4-2.
La aficionada paraguaya que actualmente se destaca como un fenómeno viral y es bautizada como la nueva 'Musa del Mundial' es Naiel Aguilera, una influencer de 19 años. Su aparición alentando a la 'Albirroja' causó tal impacto que sus fotos recorrieron las redes sociales, despertando dudas sobre si su impactante belleza era real o producto de la IA.
Del lado de los portugueses se encuentra la figura de Dani Grace Almeida, una hermosa modelo que supera los 200 mil seguidores en Instagram y vio como selección igualaba frente al RD Congo en la primera jornada.
Pesho Jan, la modelo originaria de la India que rebasa los 10 mil seguidores en Instagram, no se quiso perder el Mundial y animó Estados Unidos en la paliza sobre Paraguay.
La canadiense Alysha Newman compartió un emotivo texto sobre cómo el fútbol une a diferentes pueblos y culturas en un solo estadio. La atleta de 31 años festejó por todo lo alto el primer triunfo de su selección en las Copas del Mundo tras golear por 6-0 a Qatar en Vancouver.
Nichole Perry cuenta con más de 15 mil seguidores en sus redes sociales y es una de las seguidoras más bellas que tiene la selección de Estados Unidos.
Oh Hayoung es una de las lindas aficionadas de Corea del Sur que se desplazó a territorio azteca para ver los primeros dos partidos del equipo nacional contra República Chequia y México. La influencer asiática tiene 1 millón de seguidores en Instagram.