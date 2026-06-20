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Quedó fuera del Mundial y ahora sorprende vendiendo figuritas Estados Unidos

Fuera de la convocatoria de Inglaterra, el jugdor se convirtió en protagonista viral en un evento mundialista en EE. UU.

Quedó fuera del Mundial y ahora sorprende vendiendo figuritas Estados Unidos
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Un jugador de Inglaterra pasó de no ser convocado por Inglaterra a protagonizar una escena insólita en pleno Mundial 2026 en Nueva York.
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Harry Maguire pasó de ser una ausencia sonada en la lista de Inglaterra a convertirse en una de las imágenes más curiosas del Mundial 2026.
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El central del Manchester United no fue considerado por Thomas Tuchel para disputar la Copa del Mundo con los Three Lions.
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La decisión del seleccionador alemán generó debate en Inglaterra, especialmente por el buen nivel que mostró Maguire en la última temporada.
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Lejos de quedarse al margen del ambiente mundialista, el defensor decidió viajar a Estados Unidos para vivir el torneo de cerca.
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Su inesperada aparición ocurrió en pleno corazón de Nueva York, donde participó en una activación promocional del álbum oficial.
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Maguire se subió a una camioneta temática y comenzó a repartir sobres y figuritas entre los aficionados presentes.
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La escena llamó rápidamente la atención de turistas y seguidores que transitaban por el famoso Rockefeller Centre.
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Muchos fanáticos no podían creer que una figura de la Premier League estuviera entregando estampas mundialistas en plena calle.
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Los videos del momento comenzaron a circular en redes sociales y acumularon miles de reproducciones en cuestión de horas.
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Entre risas y fotografías, el zaguero inglés compartió con los aficionados que se acercaron al evento.
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Algunos seguidores aprovecharon la ocasión para conseguir una selfie con uno de los rostros más reconocidos del fútbol inglés.
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La reacción de los presentes reflejó el impacto de ver a un futbolista de élite en una actividad tan poco habitual.
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Aunque quedó fuera de la convocatoria, Maguire encontró una forma distinta de ser parte de la fiesta mundialista.
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