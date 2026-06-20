Quedó fuera del Mundial y ahora sorprende vendiendo figuritas Estados Unidos

Un jugador de Inglaterra pasó de no ser convocado por Inglaterra a protagonizar una escena insólita en pleno Mundial 2026 en Nueva York.
Harry Maguire pasó de ser una ausencia sonada en la lista de Inglaterra a convertirse en una de las imágenes más curiosas del Mundial 2026.
El central del Manchester United no fue considerado por Thomas Tuchel para disputar la Copa del Mundo con los Three Lions.
La decisión del seleccionador alemán generó debate en Inglaterra, especialmente por el buen nivel que mostró Maguire en la última temporada.
Lejos de quedarse al margen del ambiente mundialista, el defensor decidió viajar a Estados Unidos para vivir el torneo de cerca.
Su inesperada aparición ocurrió en pleno corazón de Nueva York, donde participó en una activación promocional del álbum oficial.
Maguire se subió a una camioneta temática y comenzó a repartir sobres y figuritas entre los aficionados presentes.
La escena llamó rápidamente la atención de turistas y seguidores que transitaban por el famoso Rockefeller Centre.
Muchos fanáticos no podían creer que una figura de la Premier League estuviera entregando estampas mundialistas en plena calle.
Los videos del momento comenzaron a circular en redes sociales y acumularon miles de reproducciones en cuestión de horas.
Entre risas y fotografías, el zaguero inglés compartió con los aficionados que se acercaron al evento.
Algunos seguidores aprovecharon la ocasión para conseguir una selfie con uno de los rostros más reconocidos del fútbol inglés.
La reacción de los presentes reflejó el impacto de ver a un futbolista de élite en una actividad tan poco habitual.
Aunque quedó fuera de la convocatoria, Maguire encontró una forma distinta de ser parte de la fiesta mundialista.