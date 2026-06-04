Alcaldes, Policía, ganaderos y el MP coordinan acciones contra el abigeato en Yoro

Autoridades de la Policía Nacional se reunieron con representantes de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras (Fenagh), la Asociación de Ganaderos de Yoro (AGAY) y los alcaldes de los municipios de El Negrito, Morazán y Jocón, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y combate al delito de abigeato en la zona.
Durante el encuentro, al que también llegaron representantes de la municipalidad de Yoro, las autoridades abordaron estrategias orientadas a mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, los gobiernos locales, el sector ganadero y demás instituciones involucradas en la lucha contra el robo de ganado, una problemática que afecta a productores de distintas regiones del país.
Entre los acuerdos y objetivos planteados destaca el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional para facilitar el intercambio de información y la respuesta oportuna ante denuncias relacionadas con este delito.
Asimismo, se acordó impulsar operativos de control y verificación del transporte, comercialización y movilización de ganado, con el propósito de detectar posibles actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Otro de los puntos discutidos fue la importancia de mantener un sistema permanente de recopilación y análisis de información que permita identificar patrones delictivos, rutas utilizadas para la movilización ilegal de ganado y posibles grupos vinculados al abigeato.
Las autoridades señalaron que este tipo de acciones conjuntas buscan reforzar la seguridad en el sector ganadero, proteger la actividad productiva y reducir las pérdidas económicas ocasionadas por este delito.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los productores, autoridades municipales y organizaciones del sector para fortalecer la prevención y persecución de los delitos que afectan al rubro ganadero en el departamento de Yoro.
Autoridades presentes
Comisionado Adolfo Ernesto Ordóñez Bardales, jefe de Jefe Regional número 9 de la Policía
Comisario Julio Francisco Méndez Gutiérrez, Jefe de la Udep#18 Yoro
Comisario Marco Antonio Pérez Lagos, subjefe de la Udep #18 Yoro
Subcomisario Fernando José Sandoval Flores, jefe de la DNVT, UDEP#18
Subcomisario Jonhy José Martínez, jefe de la DPI UDEP#18
Clase III Gustavo Lanza, jefe de la DPI, UDEP#18, El Negrito, Yoro
Rafael Espinoza, alcalde de Morazán
Adrián Zepeda, alcalde de Jocón
Carla Canales, coordinadora de Fiscales de Yoro
Héctor Ferreira, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras (Fenagh).
Roger Padilla, presidente de AGAY.
Armin Leyva, presidente de la Asociación de Ganaderos de Morazán.
Juan José Molina, representante de Copeco
Benjamín Ferrera, representante de la Mesa Regional Ganadera.
Vicente Murillo, representante de Cahle.
Miguel Hernández, juez de Justicia Municipal de Yoro