Alcaldes, Policía, ganaderos y el MP coordinan acciones contra el abigeato en Yoro

Yoro, Yoro

Autoridades de la Policía Nacional se reunieron con representantes de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras (Fenagh), la Asociación de Ganaderos de Yoro (AGAY) y los alcaldes de los municipios de El Negrito, Morazán y Jocón, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y combate al delito de abigeato en la zona. Durante el encuentro, al que también llegaron representantes de la municipalidad de Yoro, las autoridades abordaron estrategias orientadas a mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, los gobiernos locales, el sector ganadero y demás instituciones involucradas en la lucha contra el robo de ganado, una problemática que afecta a productores de distintas regiones del país.

Entre los acuerdos y objetivos planteados destaca el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional para facilitar el intercambio de información y la respuesta oportuna ante denuncias relacionadas con este delito. Asimismo, se acordó impulsar operativos de control y verificación del transporte, comercialización y movilización de ganado, con el propósito de detectar posibles actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Otro de los puntos discutidos fue la importancia de mantener un sistema permanente de recopilación y análisis de información que permita identificar patrones delictivos, rutas utilizadas para la movilización ilegal de ganado y posibles grupos vinculados al abigeato. Las autoridades señalaron que este tipo de acciones conjuntas buscan reforzar la seguridad en el sector ganadero, proteger la actividad productiva y reducir las pérdidas económicas ocasionadas por este delito.