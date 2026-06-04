Envían a Támara a sospechosos de la muerte de tres estudiantes del Instituto Perla del Ulúa

El Progreso

A la Penitenciaría Nacional de Támara fueron remitidos los dos primeros sospechosos de haber participado en la muerte de tres estudiantes del Instituto Perla del Ulúa en El Progreso, Yoro.

En la audiencia inicial, un juez dictó el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra los imputados. A ambos se les vincula con los delitos de asesinato en perjuicio de los menores Geral Isaac Padilla Castro (16), Carlos Daniel Vásquez Suazo (15) y Jonathan Joel Hernández Moreno (16), además del delito de asociación para delinquir.

Durante el desarrollo de la audiencia en los tribunales de justicia progreseños, los agentes de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentaron evidencias periciales, testificales y documentales que relacionan a los sospechosos con el crimen.

Una fuente ligada a la investigación reveló a Diario LA PRENSA que los detenidos quedaron captados en videos de seguridad durante el ataque, piezas audiovisuales que resultaron claves para su identificación.

El violento hecho ocurrió el pasado 26 de mayo en un callejón de la colonia Suazo Córdova. Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional detallan que los tres jovencitos fueron interceptados por criminales armados cuando caminaban tras salir de una actividad estudiantil en su colegio.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque fue ejecutado por miembros de la Pandilla 18, quienes presuntamente confundieron a los estudiantes con integrantes de otra estructura criminal rival.

En este triple crimen habrían participado tres adultos y un menor de edad. Sobre este último, su proceso se ventila de forma separada en el Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia, mientras que existe una orden de captura para un cuarto implicado.