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Capturan a albañil acusado de homicidio ocurrido tras asalto en farmacia de Tegucigalpa

El detenido fue identificado como Carlos Roberto Cruz Velásquez, de 49 años, residente en la colonia La Travesía de Tegucigalpa, de oficio albañil y estado civil soltero, según el informe policial

Capturan a albañil acusado de homicidio ocurrido tras asalto en farmacia de Tegucigalpa

Momentos de la detención de Carlos Roberto Cruz Velásquez, de 49 años, residente en la colonia La Travesía de Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros capturaron este jueves a un hombre acusado del delito de homicidio, durante una operación de vigilancia ejecutada en la colonia 30 de Noviembre de la capital del país.

El detenido fue identificado como Carlos Roberto Cruz Velásquez, de 49 años, residente en la colonia La Travesía de Tegucigalpa, de oficio albañil y estado civil soltero, según el informe policial.

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De acuerdo con las autoridades, Cruz Velásquez tenía una orden de captura pendiente por el delito de homicidio en perjuicio de Cruz Alexander Soto Elvir. La orden fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa el pasado 21 de mayo de 2026, bajo el expediente número 1499-2022.

Según las investigaciones policiales, los hechos se remontan al 28 de noviembre de 2021, cuando el ahora imputado laboraba como guardia de seguridad en una reconocida farmacia ubicada en la colonia San Miguel de Tegucigalpa.

Las autoridades sostienen que, alrededor de las 10:30 de la mañana, Cruz Velásquez observó que la víctima presuntamente cometía un asalto en una sucursal cercana. Posteriormente, cuando intentaba abandonar el lugar, el guardia de seguridad lo habría interceptado y disparado en su contra.

Tras su detención, el sospechoso fue remitido al juzgado que giró la orden de captura para continuar con el proceso judicial correspondiente y determinar su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

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Redacción La Prensa
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