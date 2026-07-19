Dos primos entre las cuatro víctimas mortales tras desapariciones en La Ceiba

La Ceiba

Cuatro jóvenes fueron hallados sin vida en las últimas horas en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras.

Dos de las víctimas fueron identificadas como los primos Diego Jasir Canelas (20) y Daniel Antúnez Canelas (15).

Según el informe de las autoridades policiales, ambos menores fueron encontrados ayer sábado, atados de manos y con varios impactos de bala, en una calle de la colonia San José. Por su parte, las otras dos víctimas, cuyas identidades aún no han sido reveladas, fueron encontradas la mañana de este domingo en la colonia Canelas.

Reportes de las autoridades policiales vinculan ambos hallazgos, detallando que los cuatro jóvenes habían sido reportados como desaparecidos la semana pasada tras ser raptados juntos por sujetos armados.

La Policía Nacional reveló que las investigaciones en torno al caso ya están en curso, y la principal hipótesis apunta a que las muertes podrían estar relacionadas con las operaciones de una estructura criminal que impera en la zona.