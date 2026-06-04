Hondureño es ultimado por sicarios en moto frente a gasolinera en Copán

Copán, Honduras

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves frente a la gasolinera, ubicada en el municipio de San Juan de Opoa , departamento de Copán , en el occidente de Honduras.

La víctima fue identificada preliminarmente como Lelis Armando Gabarrete, de 38 años, aunque vecinos del sector indicaron que era conocido únicamente como "Lely". Según información recabada en la escena, el hombre se disponía a cruzar la carretera cuando fue interceptado por sujetos que se transportaban en una motocicleta.

De acuerdo con testigos, los atacantes se acercaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata. Tras perpetrar el crimen, los sicarios huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El hecho violento generó alarma entre conductores, comerciantes y peatones que se encontraban en las cercanías de la estación de servicio. Varias personas alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área, resguardar evidencias y recabar información que permita identificar a los responsables. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y las investigaciones continúan en desarrollo.