  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Exdiputado capturado en Copán fue suplente de Isis Cuéllar entre 2022 y 2026

El Ministerio Público ejecutó allanamientos en Copán y Ocotepeque, donde fue detenido el exdiputado Víctor Hugo Romero Chinchilla junto a otras personas vinculadas a una investigación por asesinato y tentativa de asesinato.

Últimos Videos