  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

"No volverá a haber elecciones": Ortega pone en marcha reformas en Nicaragua

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo

Últimos Videos