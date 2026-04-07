Secretaria de Educación no dijo que docentes vayan a trabajar en burro por alza de combustibles

San Pedro Sula, Honduras

Es falsa una publicación que circula en redes sociales y que atribuye a la secretaria de Educación, Arely Argueta, un supuesto mensaje en el que afirma que, debido al encarecimiento de los combustibles, los docentes deben ir “en burro” a dar clases.

Sin embargo, no hay pruebas que respalden que ese mensaje haya sido emitido por la secretaria de Educación.

Tras revisar medios de comunicación y la cuenta oficial de la Secretaría de Educación, no se encontró registro de ese supuesto pronunciamiento atribuido a la funcionaria. Tampoco se halló evidencia de que Argueta haya difundido ese mensaje en canales oficiales ni en declaraciones públicas.

"A mi no me importa si se van en burro, caminando , o corriendo antes ni había autos , no se porque ahora se quejan de los combustibles , eso no es escusa para no ir a trabajar mañana y el que no vaya sera sancionado y se le quitará el salario", se lee literalmente en la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 210 veces desde el 5 de abril.