Prisión preventiva para tercer implicado en muerte de colombiano en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Un juez de Letras Penal resolvió enviar a prisión preventiva a Wilson Renato Ortiz Castellanos, señalado como tercer implicado en la muerte del ciudadano colombiano Jhon Jairo Mosquera Cossio, ocurrida en San Pedro Sula. Durante la audiencia inicial, el juzgado dictó auto de formal procesamiento en contra de Ortiz Castellanos por los delitos de asesinato, robo con violencia o intimidación y asociación para delinquir, todos en perjuicio de Mosquera Cossio, así como de dos testigos protegidos identificados con las claves Tolima y Medellín.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, el juzgado consideró que los preubas presentados por la Fiscalía son suficientes para acreditar la probable participación del sospechoso, al estar respaldados por informes de las agencias policiales. En ese sentido, el juez declaró sin lugar las solicitudes de la defensa y ordenó la medida de prisión preventiva, al tratarse de delitos que, por su gravedad, no permiten la aplicación de medidas sustitutivas, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. Finalmente, el juzgado programó la audiencia preliminar para el lunes 23 de febrero de 2026, a las 9:00 de la mañana.

El crimen

Según las investigaciones, el crimen se registró la tarde del 16 de marzo de 2023 en la colonia Montefresco, durante un robo perpetrado en el salón de belleza "Lusdaris Beauty".