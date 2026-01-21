Ambiente en el Congreso de Honduras para elección de Junta Directiva provisional

La junta directiva provisional es el órgano responsable de conducir las primeras sesiones, certificar la instalación formal del Congreso Nacional y preparar el terreno para la posterior elección de la junta directiva en propiedad. Su conformación será definida este miércoles en el hemiciclo legislativo.
A las 10:10 de la mañana, , Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Descentralización y Justicia, anunció que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal solicitaron un compás de espera para continuar con las negociaciones.
Así llegó Rolando Contreras, quien la tarde del martes fue agredido por una turba en las afueras del CNE en Tegucigalpa tras retirar su credencial de diputado.
El Partido Nacional impulsa a su candidato, Tomás Zambrano, para encabezar la presidencia legislativa en el período 2026-2030.
“No existen consensos y ninguno de los dos partidos cuenta con los votos necesarios. Se conformará una comisión de diálogo para buscar un acuerdo”, afirmó Saraí Espinal, diputada electa del Partido Liberal de Honduras.
Así posaron algunos congresistas en el interior del Hemiciclo Legislativo, ubicado en el centro de Tegucigalpa, capital de Honduras.
El Ejército de Honduras ejerce un riguroso dispositivo de seguridad en el Congreso a pocas horas de que se instale el nuevo período legislativo.
Integrantes de las Fuerzas Armadas de Honduras patrullan en inmediaciones del Congreso Nacional en el centro histórico este miércoles.
La noche del 20 de enero, los diputados liberales sometieron a votación las tres candidaturas. Jorge Cálix obtuvo la mayoría con 24 votos de los 41 congresistas del partido, seguido de Yuri Sabas, con 13, y Marlon Lara, con cuatro. Cálix fue electo jefe de bancada del Partido Liberal.
Desde la semana pasada las Fuerzas Armadas comenzaron a tomar el control de la seguridad en la sede del Parlamento, en Tegucigalpa, reforzando a la Policía Nacional, pero el dispositivo aumentó este martes con un doble cordón de militares, provistos de fusiles automáticos, que no permiten el ingreso a los predios de ese poder del Estado, salvo a personal autorizado.