Ambiente en el Congreso de Honduras para elección de Junta Directiva provisional

Desde la semana pasada las Fuerzas Armadas comenzaron a tomar el control de la seguridad en la sede del Parlamento, en Tegucigalpa, reforzando a la Policía Nacional, pero el dispositivo aumentó este martes con un doble cordón de militares, provistos de fusiles automáticos, que no permiten el ingreso a los predios de ese poder del Estado, salvo a personal autorizado.