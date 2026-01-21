Emergencia en Atlántida: lluvias dañan puentes y obligan a evacuar a miles de familias

La Ceiba, Atlántida.

Las fuertes lluvias de los últimos días han dejado un panorama crítico en el departamento de Atlántida, con daños significativos en infraestructura y miles de familias afectadas.

En La Ceiba, las autoridades municipales trabajan a contrarreloj para habilitar los puntos más críticos, ya que se reportan dos puentes dañados, uno en Villa Neen y otro en Monte Real.

Asimismo, tres viviendas con afectaciones directas y cuatro derrumbes registrados; personal de la alcaldía ya se encuentra realizando labores de limpieza y rehabilitación en las zonas afectadas.