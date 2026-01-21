  1. Inicio
Emergencia en Atlántida: lluvias dañan puentes y obligan a evacuar a miles de familias

Este es el resúmen de los daños dejados por el frente frío en Atlántida .

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 11:33 -
  • Carlos Molina
La Ceiba, Atlántida.

Las fuertes lluvias de los últimos días han dejado un panorama crítico en el departamento de Atlántida, con daños significativos en infraestructura y miles de familias afectadas.

En La Ceiba, las autoridades municipales trabajan a contrarreloj para habilitar los puntos más críticos, ya que se reportan dos puentes dañados, uno en Villa Neen y otro en Monte Real.

Asimismo, tres viviendas con afectaciones directas y cuatro derrumbes registrados; personal de la alcaldía ya se encuentra realizando labores de limpieza y rehabilitación en las zonas afectadas.

Lluvias por frente frío dejan más de 28,000 afectados en Honduras

Mientras que en el resto del departamento, la situación a nivel regional refleja la magnitud del temporal, con afectaciones en los municipios de La Ceiba, Arizona, Tela, San Francisco, La Masica y Jutiapa.

Hay una población afectada estimada en 5,679 familias, con un total de 28,395 personas.

Más de 28 mil personas afectadas en el departamento de Atlántida por las fuertes lluvias.

Más de 28 mil personas afectadas en el departamento de Atlántida por las fuertes lluvias.

 (Foto: Carlos Molina / LA PRENSA)

 (Foto: Carlos Molina / LA PRENSA)

Se realizaron unas 250 evacuaciones de personas que fueron trasladadas a cinco albergues habilitados en los municipios de La Ceiba, Tela y Arizona. En general, hay 66 viviendas que se reportan dañadas en todo el departamento.

Asimismo, 54 comunidades se encuentran incomunicadas. Se mantiene vigilancia en tres ríos principales: Leán e Hicaque en Arizona y Papaloteca en Jutiapa, los cuales se desbordaron.

En cuanto al clima, autoridades de Copeco indicaron que a partir de este miércoles mejorará, luego de que el frente frío que afectó mayormente el litoral Atlántico se alejara.

