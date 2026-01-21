Emergencia en Atlántida: lluvias dañan puentes y obligan a evacuar a miles de familias

Las fuertes lluvias de los últimos días han dejado un panorama crítico en el departamento de Atlántida, con daños significativos en infraestructura y miles de familias afectadas.
En La Ceiba, las autoridades municipales trabajan a contrarreloj para habilitar los puntos más críticos, ya que se reportan dos puentes dañados, uno en Villa Neen y otro en Monte Real.
Asimismo, tres viviendas con afectaciones directas y cuatro derrumbes registrados; personal de la alcaldía ya se encuentra realizando labores de limpieza y rehabilitación en las zonas afectadas.
Mientras que en el resto del departamento, la situación a nivel regional refleja la magnitud del temporal, con afectaciones en los municipios de La Ceiba, Arizona, Tela, San Francisco, La Masica y Jutiapa.
Hay una población afectada estimada en 5,679 familias, con un total de 28,395 personas.
Se realizaron unas 250 evacuaciones de personas que fueron trasladadas a cinco albergues habilitados en los municipios de La Ceiba, Tela y Arizona. En general, hay 66 viviendas que se reportan dañadas en todo el departamento.
Asimismo, 54 comunidades se encuentran incomunicadas. Se mantiene vigilancia en tres ríos principales: Leán e Hicaque en Arizona y Papaloteca en Jutiapa, los cuales se desbordaron.
En cuanto al clima, autoridades de Copeco indicaron que a partir de este miércoles mejorará, luego de que el frente frío que afectó mayormente el litoral Atlántico se alejara.