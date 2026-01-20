Lluvias por frente frío dejan más de 28,000 afectados en Honduras

La Ceiba, Honduras

Las lluvias generadas por el frente frío que afecta principalmente el litoral Atlántico del país han dejado a su paso un rastro de destrucción, con desbordamientos de ríos y más de 28,000 personas afectadas en diversos municipios del departamento de Atlántida. La cifra de ciudadanos evacuados y trasladados a albergues asciende a 154 personas. De este total, 47 corresponden a Tela: 12 de la colonia 15 de Septiembre (seis niños y seis adultos) y 35 de la colonia Lempira (16 niños y 19 adultos).

Asimismo, fueron evacuadas 25 personas en Arizona, mientras que en la colonia Villa Neen, en La Ceiba —la más afectada por las inundaciones— se evacuaron 14 familias integradas por 69 personas, quienes fueron trasladadas al polideportivo del instituto Manuel Bonilla, habilitado como albergue. De igual manera, 13 personas fueron alojadas en la iglesia Pacto Profético, luego de que parte de la colonia Armenia Bonito quedara bajo el agua. Las familias damnificadas alertaron a las autoridades de socorro desde la madrugada del martes, cuando el agua comenzó a ingresar a sus viviendas. Desde entonces, miembros del Cuerpo de Bomberos, efectivos del Primer Batallón de Infantería Marina, personal del Comité de Emergencia Municipal (Codem) y de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) realizaron una intensa jornada de evacuaciones que se prolongó por aproximadamente cinco horas.

Afectaciones materiales

Hasta la tarde-noche del martes, las familias damnificadas permanecían albergadas debido a que las lluvias continuaban en la zona. Los ríos Hicaque y Leán, en Arizona, así como el Papaloteca, en Jutiapa, se desbordaron e incomunicaron unas 66 comunidades, de acuerdo con datos oficiales de Copeco. De estas, 36 se localizan en Tela, 12 en La Ceiba, en la zona de la cuenca del río Cangrejal, siete en Arizona y La Masica, cinco en Jutiapa y dos en San Francisco. En la comunidad de Agua Dulce, Jutiapa, se reportó una vivienda totalmente destruida debido a la fuerza de las corrientes. Asimismo, se informó que el departamento de Atlántida registra 66 zonas sin acceso terrestre a causa de inundaciones y derrumbes.

Personal de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de La Ceiba trabajó en el restablecimiento del paso hacia la cuenca del Cangrejal, luego de un derrumbe de grandes proporciones registrado a la altura del balneario Los Lobos, que dejó incomunicadas a unas 12 aldeas que conectan con la ciudad. En otros sectores del litoral Atlántico, como el departamento de Colón, autoridades del Cuerpo de Bomberos informaron que no se reportan incidencias mayores. De igual forma, en la isla de Roatán, que el lunes fue una de las más afectadas por el temporal, el martes no se registraron emergencias.

Lluvias mermarán desde este día