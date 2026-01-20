  1. Inicio
Lluvias por frente frío dejan más de 28,000 afectados en Honduras

Las lluvias por un frente frío provocaron inundaciones, evacuaciones y comunidades incomunicadas en los municipios de Arizona, Tela y La Ceiba en Atlántida, según Copeco

  Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 19:35
  • Carlos Molina
Los cuerpos de socorro lucharon contra la corriente para rescatar a más de 60 personas, entre ellas niños y ancianos, de las colonias Villa Neen y Armenia Bonito, en La Ceiba, zonas que quedaron bajo el agua.

 Fotos: Carlos Molina/LA PRENSA
La Ceiba, Honduras

Las lluvias generadas por el frente frío que afecta principalmente el litoral Atlántico del país han dejado a su paso un rastro de destrucción, con desbordamientos de ríos y más de 28,000 personas afectadas en diversos municipios del departamento de Atlántida.

La cifra de ciudadanos evacuados y trasladados a albergues asciende a 154 personas. De este total, 47 corresponden a Tela: 12 de la colonia 15 de Septiembre (seis niños y seis adultos) y 35 de la colonia Lempira (16 niños y 19 adultos).

Asimismo, fueron evacuadas 25 personas en Arizona, mientras que en la colonia Villa Neen, en La Ceiba —la más afectada por las inundaciones— se evacuaron 14 familias integradas por 69 personas, quienes fueron trasladadas al polideportivo del instituto Manuel Bonilla, habilitado como albergue. De igual manera, 13 personas fueron alojadas en la iglesia Pacto Profético, luego de que parte de la colonia Armenia Bonito quedara bajo el agua.

Las familias damnificadas alertaron a las autoridades de socorro desde la madrugada del martes, cuando el agua comenzó a ingresar a sus viviendas. Desde entonces, miembros del Cuerpo de Bomberos, efectivos del Primer Batallón de Infantería Marina, personal del Comité de Emergencia Municipal (Codem) y de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) realizaron una intensa jornada de evacuaciones que se prolongó por aproximadamente cinco horas.

Afectaciones materiales

Hasta la tarde-noche del martes, las familias damnificadas permanecían albergadas debido a que las lluvias continuaban en la zona.

Los ríos Hicaque y Leán, en Arizona, así como el Papaloteca, en Jutiapa, se desbordaron e incomunicaron unas 66 comunidades, de acuerdo con datos oficiales de Copeco. De estas, 36 se localizan en Tela, 12 en La Ceiba, en la zona de la cuenca del río Cangrejal, siete en Arizona y La Masica, cinco en Jutiapa y dos en San Francisco.

En la comunidad de Agua Dulce, Jutiapa, se reportó una vivienda totalmente destruida debido a la fuerza de las corrientes. Asimismo, se informó que el departamento de Atlántida registra 66 zonas sin acceso terrestre a causa de inundaciones y derrumbes.

Las familias damnificadas en el gimnasio municipal de La Ceiba.

Las familias damnificadas en el gimnasio municipal de La Ceiba.

Personal de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de La Ceiba trabajó en el restablecimiento del paso hacia la cuenca del Cangrejal, luego de un derrumbe de grandes proporciones registrado a la altura del balneario Los Lobos, que dejó incomunicadas a unas 12 aldeas que conectan con la ciudad.

En otros sectores del litoral Atlántico, como el departamento de Colón, autoridades del Cuerpo de Bomberos informaron que no se reportan incidencias mayores. De igual forma, en la isla de Roatán, que el lunes fue una de las más afectadas por el temporal, el martes no se registraron emergencias.

Lluvias mermarán desde este día

Autoridades de Copeco informaron que para este día se espera una mejoría en las condiciones climáticas, ya que el frente frío se encuentra en proceso de alejamiento.

El frente frío se está alejando, por lo que las lluvias van a disminuir”, explicó Florentino Martínez, funcionario de Copeco.

Las alertas amarillas se mantienen para Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y la franja costera de Cortés, mientras que la alerta verde continúa vigente para Yoro, Santa Bárbara, Gracias a Dios y el resto del departamento de Cortés.

Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

