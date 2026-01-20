Masa de aire frío seguirá dejando lluvias en zonas de Honduras

Tegucigalpa.

El desplazamiento de una masa de aire frío continuará este martes 20 de enero sobre el territorio hondureño, provocando abundante nubosidad, temperaturas frescas, vientos racheados y lluvias en varias regiones del país. De acuerdo con el pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Will Ochoa, las condiciones más inestables se presentarán en el norte, noroccidente y algunas zonas del centro, donde se esperan lluvias y chubascos de moderados a fuertes, con actividad eléctrica aislada.

“Continúa el desplazamiento de la masa de aire frío sobre el territorio nacional, generando abundante nubosidad, temperatura fresca, vientos racheados, así como también lluvias y chubascos de moderados a fuertes dispersos con actividad eléctrica aislada”, indicó Ochoa. En las regiones occidental y oriental del país se prevén precipitaciones de débiles a moderadas, mientras que en el sur se mantendrán condiciones secas durante la jornada.

"Precipitaciones de débiles a moderadas, ya sería más que todo en el occidente y oriente, condiciones realmente bastante secas para la región sur", señaló el especialista.

Oleaje

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá dentro de parámetros normales, con alturas de entre 1 y 3 pies. Para la costa norte, en cambio, se esperan condiciones alteradas, con oleajes de 3 a 5 pies y máximos que podrían alcanzar entre 7 y 8 pies, debido a la influencia de la masa de aire frío.

