Masa de aire frío seguirá dejando lluvias en zonas de Honduras

En las regiones occidental y oriental del país se prevén precipitaciones de débiles a moderadas, mientras que en el sur se mantendrán condiciones secas durante la jornada

Un día lluvioso en Tegucigalpa, capital de Honduras.

 Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
Tegucigalpa.

El desplazamiento de una masa de aire frío continuará este martes 20 de enero sobre el territorio hondureño, provocando abundante nubosidad, temperaturas frescas, vientos racheados y lluvias en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Will Ochoa, las condiciones más inestables se presentarán en el norte, noroccidente y algunas zonas del centro, donde se esperan lluvias y chubascos de moderados a fuertes, con actividad eléctrica aislada.

Primeras evacuaciones en La Ceiba por fuertes inundaciones

“Continúa el desplazamiento de la masa de aire frío sobre el territorio nacional, generando abundante nubosidad, temperatura fresca, vientos racheados, así como también lluvias y chubascos de moderados a fuertes dispersos con actividad eléctrica aislada”, indicó Ochoa.

En las regiones occidental y oriental del país se prevén precipitaciones de débiles a moderadas, mientras que en el sur se mantendrán condiciones secas durante la jornada.

“Precipitaciones de débiles a moderadas, ya sería más que todo en el occidente y oriente, condiciones realmente bastante secas para la región sur”, señaló el especialista.

Oleaje

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá dentro de parámetros normales, con alturas de entre 1 y 3 pies. Para la costa norte, en cambio, se esperan condiciones alteradas, con oleajes de 3 a 5 pies y máximos que podrían alcanzar entre 7 y 8 pies, debido a la influencia de la masa de aire frío.

Temperaturas

En Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 16 °C.En la región central, los valores oscilarán entre 19 °C y 24 °C.

La región insular registrará temperaturas entre 24 °C y 26 °C, mientras que en la zona norte se esperan máximas de 25 °C y mínimas de 21 °C.

Para el oriente del país, el termómetro alcanzará una máxima de 29 °C y una mínima de 19 °C.En el sur se registrarán las temperaturas más elevadas, con una máxima de 36 °C y una mínima de 26 °C.

Finalmente, en la región occidental se prevén temperaturas más frescas, con una máxima de 22 °C y una mínima de 13 °C, según el reporte de Cenaos.

