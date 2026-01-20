Primeras evacuaciones en La Ceiba por fuertes inundaciones

El Cuerpo de Bomberos, en conjunto con Codem y efectivos de las Fuerzas Armadas, han iniciado las primeras evacuaciones en las colonias Villa Neen y Las Palmas de La Ceiba.
Las familias afectadas, quienes vieron cómo el agua comenzaba a ingresar a sus viviendas, fueron trasladadas de manera inmediata hacia el albergue habilitado en el Polideportivo Manuel Bonilla.
El operativo conjunto comenzó desde las 3:00 de la madrugada. Villa Neen y Las Palmas presentan inundaciones luego que la quebrada Mama Lipa se desbordara.
"Se han utilizado unidades de rescate y camiones militares para movilizar a las familias junto con algunas de sus pertenencias básicas", dijo Marlon Zelaya de Copeco.
En el Polideportivo Manuel Bonilla se ha instalado una logística de atención primaria a los desplazados.
"Hemos estado sacando las familias que han tenido emergencia por inundaciones desde esta madrugada. Quiero decirle a la población que no opongan resisntencia para salir" dijo Marlon Zelaya de Copeco.