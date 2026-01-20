Primeras evacuaciones en La Ceiba por fuertes inundaciones

La Ceiba, Atlántida.

El Cuerpo de Bomberos, en conjunto con Codem y efectivos de las Fuerzas Armadas, han iniciado las primeras evacuaciones en las colonias Villa Neen y Las Palmas de La Ceiba.​

Las familias afectadas, quienes vieron cómo el agua comenzaba a ingresar a sus viviendas, fueron trasladadas de manera inmediata hacia el albergue habilitado en el Polideportivo Manuel Bonilla.​