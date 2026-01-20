  1. Inicio
  2. · Honduras

Primeras evacuaciones en La Ceiba por fuertes inundaciones

Las familias damnificadas son de las colonias Villa Neen, Villas Guadalupe y Las Palmas

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 07:07 -
  • Carlos Molina
Primeras evacuaciones en La Ceiba por fuertes inundaciones
La Ceiba, Atlántida.

El Cuerpo de Bomberos, en conjunto con Codem y efectivos de las Fuerzas Armadas, han iniciado las primeras evacuaciones en las colonias Villa Neen y Las Palmas de La Ceiba.​

Las familias afectadas, quienes vieron cómo el agua comenzaba a ingresar a sus viviendas, fueron trasladadas de manera inmediata hacia el albergue habilitado en el Polideportivo Manuel Bonilla.​

Cerrado el paso entre La Ceiba y Tela por desbordamiento del río Leán

El operativo conjunto comenzó desde las 3:00 de la madrugada. Villa Neen y Las Palmas presentan inundaciones luego que la quebrada Mama Lipa se desbordara.

Primeras evacuaciones en La Ceiba por fuertes inundaciones

"Se han utilizado unidades de rescate y camiones militares para movilizar a las familias junto con algunas de sus pertenencias básicas", dijo Marlon Zelaya de Copeco.​

En el Polideportivo Manuel Bonilla se ha instalado una logística de atención primaria a los desplazados.

Primeras evacuaciones en La Ceiba por fuertes inundaciones

"Hemos estado sacando las familias que han tenido emergencia por inundaciones desde esta madrugada. Quiero decirle a la población que no opongan resisntencia para salir" dijo Marlon Zelaya de Copeco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias