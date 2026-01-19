  1. Inicio
  2. · Honduras

Cerrado el paso entre La Ceiba y Tela por desbordamiento del río Leán

El desbordamiento del río Leán cerró la CA-13 entre La Ceiba y Tela. Al menos 16 familias resultaron afectadas por las lluvias.

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 15:47 -
  • Carlos Molina
Cerrado el paso entre La Ceiba y Tela por desbordamiento del río Leán

El nivel del agua sobrepasó la calzada la tarde de este lunes 19 de enero.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Honduras

La carretera CA-13 fue cerrada por completo la tarde de este lunes debido al desbordamiento del río Leán, a la altura del puente Leán, en el municipio de Arizona, Atlántida.

El nivel del agua sobrepasó la calzada, lo que hace imposible y peligroso el tránsito vehicular. Por esta razón, el paso entre Tela y La Ceiba permanece interrumpido. El tramo afectado se mantiene bajo vigilancia de las autoridades.

Cerrado el paso entre La Ceiba y Tela por desbordamiento del río Leán
(Foto: Cortesía)

Afectados por lluvias en Honduras

De acuerdo con el informe de afectaciones a nivel nacional difundido por Copeco, correspondiente al período del 18 al 19 de enero de 2026, las lluvias han dejado al menos 16 familias afectadas en el país.

En el departamento de Atlántida, específicamente en el municipio de Tela, cinco familias —nueve personas— fueron albergadas en la escuela Grevil Avelar, ubicada en la colonia Ruth García.

Lluvias, vientos fuertes y temperaturas frescas persistirán en estas zonas de Honduras

El reporte oficial detalla que, hasta el momento, no se registran personas damnificadas, evacuadas, fallecidas o lesionadas, aunque 16 viviendas presentan daños a nivel nacional.

Las autoridades de prevención mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos desbordamientos y han recomendado a la población evitar circular por zonas de riesgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias