Cerrado el paso entre La Ceiba y Tela por desbordamiento del río Leán

La Ceiba, Honduras

La carretera CA-13 fue cerrada por completo la tarde de este lunes debido al desbordamiento del río Leán, a la altura del puente Leán, en el municipio de Arizona, Atlántida. El nivel del agua sobrepasó la calzada, lo que hace imposible y peligroso el tránsito vehicular. Por esta razón, el paso entre Tela y La Ceiba permanece interrumpido. El tramo afectado se mantiene bajo vigilancia de las autoridades.

Afectados por lluvias en Honduras

De acuerdo con el informe de afectaciones a nivel nacional difundido por Copeco, correspondiente al período del 18 al 19 de enero de 2026, las lluvias han dejado al menos 16 familias afectadas en el país. En el departamento de Atlántida, específicamente en el municipio de Tela, cinco familias —nueve personas— fueron albergadas en la escuela Grevil Avelar, ubicada en la colonia Ruth García.