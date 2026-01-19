Lluvias, vientos fuertes y temperaturas frescas persistirán en estas zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Según el meteorólogo de turno de Copeco, Víctor Ortega, se registran precipitaciones intermitentes en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Yoro, Islas de la Bahía y Colón ; mientras que lluvias y lloviznas débiles persisten en sectores de Copán, Lempira, Gracias a Dios y Comayagua.

Las condiciones climáticas inestables continuarán afectando gran parte del territorio nacional debido al ingreso de un frente frío, el cual mantiene cielo mayormente nublado, lluvias intermitentes, descenso de temperaturas y vientos fuertes en varias regiones de Honduras.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias continuarán en el litoral Caribe, con tendencia a intensificarse durante la tarde y noche, lo que podría generar inundaciones y acumulación de agua en zonas vulnerables.

En el Occidente, Centro y Oriente del país, se esperan temperaturas frescas, acompañadas de lluvias y lloviznas débiles de forma intermitente.

Asimismo, se prevén rachas de viento entre 40 y 60 km/h en áreas del Suroccidente y Sur, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de precaución, especialmente en zonas expuestas y actividades marítimas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Copeco mantiene vigilancia permanente y continuará emitiendo actualizaciones conforme evolucione este sistema frontal.