Policía refuerza prevención ante alerta amarilla por lluvias en valle de Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Autoridades policiales intensificaciones sus operaciones en la región del valle de Sula debido a que se mantiene bajo alerta amarilla por un fenómeno climático que ha generado lluvias continuas desde el pasado domingo, incrementando el riesgo en zonas vulnerables y áreas cercanas a ríos y quebradas.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantiene la alerta para los municipios de San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés, considerados los de mayor densidad poblacional del departamento, ante la posibilidad de inundaciones y crecidas repentinas.

Ante esta situación, la Policía Nacional informó que mantendrá una coordinación permanente con Copeco, corporaciones municipales y comités locales de emergencia, con el objetivo de apoyar acciones de evacuación preventiva, rescate de personas y atención a familias afectadas por el incremento de los caudales de ríos como el Chamelecón y el Ulúa.