Policía refuerza prevención ante alerta amarilla por lluvias en valle de Sula

Los departamentos bajo alerta se enfrentan a lluvias intermitentes, vientos frescos y descensos de temperatura

Las condiciones climáticas adversas responden a la presencia de una masa de aire frío.

Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

Autoridades policiales intensificaciones sus operaciones en la región del valle de Sula debido a que se mantiene bajo alerta amarilla por un fenómeno climático que ha generado lluvias continuas desde el pasado domingo, incrementando el riesgo en zonas vulnerables y áreas cercanas a ríos y quebradas.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantiene la alerta para los municipios de San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés, considerados los de mayor densidad poblacional del departamento, ante la posibilidad de inundaciones y crecidas repentinas.

Ante esta situación, la Policía Nacional informó que mantendrá una coordinación permanente con Copeco, corporaciones municipales y comités locales de emergencia, con el objetivo de apoyar acciones de evacuación preventiva, rescate de personas y atención a familias afectadas por el incremento de los caudales de ríos como el Chamelecón y el Ulúa.

Equipos de rescate en el litoral atlántico mantiene labores de rescate y atención a afectados por las lluvias.

(Fotografía de archivo)

Asimismo, las unidades policiales brindan custodia permanente a los centros habilitados como albergues temporales, garantizando la seguridad de las personas damnificadas y refuerzan el resguardo de viviendas evacuadas para prevenir saqueos y otros hechos delictivos.

Las autoridades indicaron que la alerta amarilla se mantendrá por un período de 72 horas mientras persistan las lluvias e hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a acatar las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
Te gustó este artículo, compártelo
