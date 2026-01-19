Secuestran documentos en el Infop por compra de simuladores de L248 millones

El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), investiga la millonaria adquisición de simuladores tecnológicos realizada por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), luego de detectar posibles irregularidades en el proceso de licitación.
Este lunes, agentes de la Atic ingresaron a las instalaciones del Infop en Tegucigalpa para asegurar y secuestrar documentación relacionada con la Licitación Pública Nacional LPN-INFOP-07-2025, correspondiente al proyecto Parque Tecnológico Digital de Simulación para el Mundo del Trabajo, destinado a las regionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que las diligencias se enfocan en una presunta sobrevaloración en la compra de los equipos tecnológicos.
“Se investiga la supuesta sobrevaloración en la compra de simuladores que se utilizan en el Infop en Tegucigalpa y San Pedro Sula para dar algunas clases técnicas a los alumnos”, declaró.
Mora detalló que durante la jornada se procedió a asegurar la documentación vinculada al proceso. “Se llevaron a cabo recopilar y secuestrar documentos relacionados con esta compra”, indicó, y precisó que “las acciones solo se hicieron en Tegucigalpa”.
De acuerdo con la resolución de adjudicación, el Infop destinó 248.5 millones de lempiras para la adquisición de los simuladores digitales.
El contrato principal fue adjudicado a la empresa CESA de Honduras por un monto de L248,550,395, según consta en el expediente oficial.
La adjudicación fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo del Infop en sesión celebrada el 22 de julio de 2025, y la resolución fue formalizada el 25 del mismo mes.
Entre los aspectos que ahora son objeto de revisión figura la gestión de ampliaciones presupuestarias y modificaciones al techo financiero para cubrir el monto total del contrato una vez iniciado el proceso licitatorio.
Aunque estos mecanismos están contemplados en la normativa vigente, especialistas en contratación pública advierten que pueden afectar la planificación original del gasto cuando se trata de montos elevados.
Asimismo, el expediente del proyecto no detalla indicadores claros de resultados, cronogramas de implementación ni criterios específicos para medir el impacto real de los simuladores en la formación de los estudiantes, elementos que forman parte del análisis preliminar de la investigación.
Durante la intervención, los agentes de la ATIC aseguraron expedientes administrativos, contratos, actas de evaluación, dictámenes técnicos y documentación financiera relacionada con la licitación.
Las autoridades señalaron que se detectaron inconsistencias iniciales que motivaron el secuestro de los documentos para su revisión exhaustiva.