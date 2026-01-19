Secuestran documentos en el Infop por compra de simuladores de L248 millones

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), investiga la millonaria adquisición de simuladores tecnológicos realizada por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), luego de detectar posibles irregularidades en el proceso de licitación.

Este lunes, agentes de la Atic ingresaron a las instalaciones del Infop en Tegucigalpa para asegurar y secuestrar documentación relacionada con la Licitación Pública Nacional LPN-INFOP-07-2025, correspondiente al proyecto Parque Tecnológico Digital de Simulación para el Mundo del Trabajo, destinado a las regionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que las diligencias se enfocan en una presunta sobrevaloración en la compra de los equipos tecnológicos.

“Se investiga la supuesta sobrevaloración en la compra de simuladores que se utilizan en el Infop en Tegucigalpa y San Pedro Sula para dar algunas clases técnicas a los alumnos”, declaró.

Mora detalló que durante la jornada se procedió a asegurar la documentación vinculada al proceso. “Se llevaron a cabo recopilar y secuestrar documentos relacionados con esta compra”, indicó, y precisó que “las acciones solo se hicieron en Tegucigalpa”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con la resolución de adjudicación, el Infop destinó 248.5 millones de lempiras para la adquisición de los simuladores digitales.

El contrato principal fue adjudicado a la empresa CESA de Honduras por un monto de L248,550,395, según consta en el expediente oficial.