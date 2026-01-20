Calles convertidas en ríos y familias evacuadas tras intensas lluvias

Las intensas lluvias provocadas por un frente frío afectaron la zona norte de Honduras, generando una serie de emergencias que se extendieron hasta este martes en varios departamentos del país.
Las primeras precipitaciones sorprendieron a las comunidades costeras, donde el agua empezó a acumularse rápidamente en calles, viviendas y zonas bajas, obligando a las autoridades locales a activar planes de contingencia.
El departamento de Atlántida se convirtió en uno de las más impactados por el fenómeno climático. Desde las primeras horas, vecinos reportaron inundaciones en distintas colonias debido al desbordamiento de quebradas y drenajes saturados.
Las colonias Montefresco, Villa Linda, El Sauce y el barrio Highland Creek fueron de las más afectadas, con varias viviendas completamente bajo el agua y familias atrapadas en su interior.
Ante la emergencia, personal del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de agentes policiales, ingresó a las zonas inundadas con el agua hasta la cintura para evacuar a los damnificados y trasladarlos a lugares seguros.
Según reportes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), unas 16 familias fueron albergadas en la escuela Grevil Avelar, ubicada en la colonia Ruth García, habilitada como refugio temporal.
Además de las evacuaciones, las autoridades contabilizaron al menos 16 viviendas dañadas, árboles caídos y serias afectaciones en la red vial de Tela, lo que dificultó el tránsito en varios sectores.
El desbordamiento de corrientes también provocó inundaciones en las aldeas Kilómetro 16 y Kilómetro 17, incrementando el número de personas afectadas.
Ante el panorama, Copeco emitió alerta amarilla por 72 horas para Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y la franja costera de Cortés, y alerta verde para otros departamentos, advirtiendo que las lluvias continuarían hasta el martes, con una posible mejora a partir del miércoles.
Las evacuaciones se intensificaron durante la madrugada en la ciudad de La Ceiba, luego de que el nivel del agua aumentara de forma repentina en varios sectores vulnerables, obligando a decenas de familias a abandonar sus viviendas para ponerse a salvo.
Miembros del Cuerpo de Bomberos, del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y efectivos del Primer Batallón de Infantería Marina continúan con las labores de evacuación en la colonia Villa Neen, una de las zonas más afectadas por las inundaciones provocadas por las lluvias.
Durante la tarde del lunes, el río Leán, en el municipio de Arizona, se desbordó y sobrepasó la calzada de la carretera CA-13, obligando al cierre de la vía a la altura del puente Leán y dejando incomunicado temporalmente el paso entre Tela y La Ceiba.
Debido al ingreso del agua en las viviendas, varias familias tuvieron que salir de sus hogares en horas de la madrugada, algunas con lo poco que lograron rescatar, mientras los cuerpos de socorro reforzaban los operativos para evitar pérdidas humanas.