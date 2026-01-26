  1. Inicio
  2. · Honduras

Decretan alerta amarilla para el litoral Atlántico por ingreso de frente frío

Según Copeco, la medida tendrá una vigencia de 72 horas.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 11:43 -
  • Carlos Molina
Decretan alerta amarilla para el litoral Atlántico por ingreso de frente frío

Vista del clima en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
Tegucigalpa, Honduras

El Comité de Alerta de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) oficializó que, a partir de las 6:00 p. m. de este lunes, se decreta alerta amarilla para el departamento de Atlántida, ​Colón e Islas de la Bahía.

Asimismo, ​Omoa, Puerto Cortés, ​Choloma y San Pedro Sula en Cortés, debido a las condiciones climáticas previstas por el ingreso de un frente frío.​ La medida tendrá una vigencia de 72 horas.

Frente frío impactará en San Pedro Sula: estas son las fechas previstas

También se decretó alerta verde para​ Gracias a Dios,​ Yoro y ​Santa Bárbara.

Autoridades de Copeco instan a la población a mantenerse informada a través de boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables del litoral Atlántico.

"Vamos entrar en alerta para esta región debido al ingreso de un fenómeno lluvios que nos dejará fuertes precipitaciones. Pedimos a la población estar atentos a los boletines de Copeco", dijo Florentimo Martínez de operaciones de Copeco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias