Decretan alerta amarilla para el litoral Atlántico por ingreso de frente frío

El Comité de Alerta de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) oficializó que, a partir de las 6:00 p. m. de este lunes, se decreta alerta amarilla para el departamento de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía.
Asimismo, Omoa, Puerto Cortés, Choloma y San Pedro Sula en Cortés, debido a las condiciones climáticas previstas por el ingreso de un frente frío. La medida tendrá una vigencia de 72 horas.
También se decretó alerta verde para Gracias a Dios, Yoro y Santa Bárbara.
Autoridades de Copeco instan a la población a mantenerse informada a través de boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables del litoral Atlántico.
"Vamos entrar en alerta para esta región debido al ingreso de un fenómeno lluvios que nos dejará fuertes precipitaciones. Pedimos a la población estar atentos a los boletines de Copeco", dijo Florentimo Martínez de operaciones de Copeco.