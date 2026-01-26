Decretan alerta amarilla para el litoral Atlántico por ingreso de frente frío

Tegucigalpa, Honduras

El Comité de Alerta de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) oficializó que, a partir de las 6:00 p. m. de este lunes, se decreta alerta amarilla para el departamento de Atlántida, ​Colón e Islas de la Bahía.

Asimismo, ​Omoa, Puerto Cortés, ​Choloma y San Pedro Sula en Cortés, debido a las condiciones climáticas previstas por el ingreso de un frente frío.​ La medida tendrá una vigencia de 72 horas.