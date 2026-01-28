Olancho FC vs Olimpia, EN VIVO hoy: hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Juticalpa, Honduras.

Luego de su arranque el pasado fin de semana, la Liga Nacional de Honduras presiona el acelerador y este miércoles continúan las acciones del Clausura 2026. El Olancho FC se estrena en casa y recibe en el Estadio Juan Ramón Brevé al actual campeón de Honduras, el Olimpia. Los Potros quieren pasar de página y luego de la dura derrota en su debut ante Real España (2-0) el pasado sábado en su estreno en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, buscarán hacer borrón y cuenta nueva para darle la primera alegría a su afición. El Olancho FC, ahora comandado por Jhon Jairo López, no pudo reaccionar ante el doble golpe de los Aurinegros en la fecha 1, por lo que ahora tendrá la tarea de frenar al "León" en la jornada 2 del torneo Clausura 2026.

El objetivo es claro: derribar al Olimpia. Sin embargo, el equipo que comanda Eduardo Espinel viene con la moral en alto, no es para menos, ya que luego de conquistar su título 40 ante Marathón, se estrenó con el pie derecho en el Clausura 2026 ante el Génesis PN (1-0) el pasado domingo con un tanto de Edwin Rodríguez. Los Albos encaran este duelo con la incógnita de lo que pasará con el futuro de unos de sus cracks: José Mario Pinto, jugador que entró en el rádar del extranjero y ha sido una de las peticiones de Pedro Troglio para que llegue al Banfield de Argentina. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. “Puedo decirlo con mucha seguridad: el señor Pedro Troglio ha hablado con José Mario Pinto y todos los caminos apuntan a que sea refuerzo de Banfield”, indicó Carlos Prono en su programa Sin Anestesia. Pinto viajó con el plantel melenudo a tierras olanchanas y apunta para jugar contra los Potros, por lo que si se da su salida a suelo sudamericano, podría disputar sus últimos minutos como jugador del Olimpia.

Hora y dónde ver el Olancho FC vs Olimpia