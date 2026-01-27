Sorpresa: Pedro Troglio quiere llevarse a crack del Olimpia a Banfield

Tegucigalpa, Honduras.

El cierre de mercado de piernas no finaliza y el Olimpia podría sufrir una baja de peso en el último momento, una que podría golpear fuerte en el equipo que dirige el técnico Eduardo Espinel. Según adelantó el exjugador y ahora presentador de televisión Carlos Prono, el futbolista José Mario Pinto se marcharía de la filas merengues para el fútbol de Argentina. "Puedo decirlo con mucha seguridad, el señor Pedro Troglio ha hablado con José Mario Pinto y todos los caminos apuntan para que sea refuerzo de Banfield", indicó en su programa Sin Anestesia.

También detalló que: "Lo único que Banfield está castigado, pero todo correría y en las últimas horas se le suspendería la sanción para que se de el fichaje de Pinto". Prono ha mantenido una acercamiento muy cercano con el representante de Pedro Troglio y su amistad con el timonel merengue le ha permitido adelantar la noticia: "Todo está acordado y por la data que manejo, es muy probable que todo suceda". Cabe recordar que el nombre de José Mario Pinto sonó desde el 2021 como uno de los elementos que Troglio quería llevar en su paso por el equipo San Lorenzo.