Génesis PN vs Real España, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su marcha y promete más emociones en esta nueva edición del campeonato del fútbol hondureño. En la jornada 2, uno de los encuentros más esperados será el que protagonizarán Génesis PN y Real España, dos equipos con objetivos diferentes pero con la misma ambición: sumar de a tres para mantenerse en la pelea.

Génesis PN llega a este partido con la necesidad de seguir acumulando puntos para escalar posiciones en la tabla general y alejarse de los puestos bajos. Tras una primera jornada en la que no pude conseguir el resultado deseado, el conjunto dirigido por Fernando Mira sabe que este duelo es clave para recuperar la confianza.

El plantel de Génesis PN tiene claro que jugar en casa es una ventaja, pero también una presión, ya que la afición espera un mejor desempeño que les permita mirar hacia arriba.