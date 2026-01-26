Yeison Moreno deja al Real España para fichar con otro club de la Liga Nacional

El Génesis Policía Nacional cayó por la mínima el domingo ante Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés y tras esa prueba evaluaron que aún deben reforzarse para competir en el torneo Clausura 2025-26.
Es por ello que este lunes cerraron dos incorporaciones que aportarán fuerza en algunos sectores del campo.
El primero es un viejo conocido. Se trata del delantero Yeison Moreno , quien portó la camiseta del Real España en 2025 e hizo 8 goles.
El atacante de 28 años buscará reivindicarse en la Liga Nacional y con la camisa del cuadro caninos espera ser un referente en el ataque.
El cafetero arribará el martes al país para ponerse a las órdenes del portugués Fernando Mira tras cerrar el trato por un año. Los de La Paz esperan contar con él para el juego del próximo domingo en casa ante Choloma.
-Zaguero colombiano-
El Génesis Policía Nacional también está cerrando la contratación de Juan Mosquera. Defensa central de 29 años, que donde ha jugado se ha destacado por su altura de 1,91 metros.
Mosquera ha portado las camisas del Real Santander y Pereira de su país, además del Lusitania de Portugal y el último fue el Deportivo Isidro Metapán de El Salvador.