Yeison Moreno deja al Real España para fichar con otro club de la Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

El Génesis Policía Nacional cayó por la mínima el domingo ante Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés y tras esa prueba evaluaron que aún deben reforzarse para competir en el torneo Clausura 2025-26.

Es por ello que este lunes cerraron dos incorporaciones que aportarán fuerza en algunos sectores del campo.

El primero es un viejo conocido. Se trata del delantero Yeison Moreno , quien portó la camiseta del Real España en 2025 e hizo 8 goles.