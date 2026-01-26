¿Sale o se queda? Erick "Yío" Puerto se pronuncia sobre su futuro con Platense

San Pedro Sula, Honduras.

Platense debutó en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras con un empate 1-1 frente al Victoria en el estadio Morazán y las mirabas estaban sobre Erick "Yío" Puerto.

El delantero, que viene de marcar 17 goles en el pasado Apertura, fue la sensación en el ataque y se le abrieron las puertas en diferentes equipos.

Comunicaciones de Guatemala y Ventura County FC de MLS Next Pro fueron los dos clubes donde más se vinculó al atacante de 24 años y el Tiburón no pudo concretar nada hasta los momentos.