Mayron Flores se sincera: su mayor arrepentimiento y el episodio más duro

Estamos con Mayron Flores, exjugador de Real España , Olimpia, Marathón, mucho recorrido en primera división y bueno, ahora está con Leones . Mayron, te vemos ya entrenando después de un período que no habíamos visto tu pista.

El experimentado futbolista también confesó cuál ha sido su mayor arrepentimiento a lo largo de su trayectoria, reflexionó sobre los aprendizajes que le dejó el pasado y dejó claro que su mirada está puesta en el futuro, con el objetivo de volver a ser campeón y buscar una nueva oportunidad fuera del país.

Mayron Flores habló en exclusiva con Diario La Prensa , donde habló con sinceridad sobre el momento que atraviesa en su carrera, asegurando que ya se encuentra totalmente recuperado de la lesión que lo marginó el torneo pasado y que trabaja día a día para volver a su mejor nivel.

Sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Ya estoy mejor de la lesión que tuve el torneo pasado y pues estamos mejorando día a día para ponernos a tono y llegar bien a los partidos que vienen ahorita.

Mayron, un jugador de mucha experiencia, donde también lograste ganar títulos y peleaste varias finales. ¿Cuánto le puedes aportar a Leones?

La verdad que sí, es algo lindo. Es un nuevo reto que tengo, un nuevo reto para mi vida, mi familia. Y pues primeramente a Dios vamos a dejar toda la experiencia que tengo, aportar lo mejor al club para poder ser campeón.

Estamos hablando de tu pasado, de tu presente. ¿Qué ha pasado con Mayron Flores? ¿Qué pasó con aquel jugador que incluso estuvo cerca de salir al extranjero después de una muy buena temporada con Real España?

Pues la verdad, hermano, como te digo, hubo un momento de falla por las lesiones. He tenido dos operaciones de peroné y creo que eso me ha apartado un poquito más de llegar al mejor estado. Pero primeramente yo este torneo, de la mano de Dios, vamos a ponernos a tono, vamos a ponernos al 100 para poder lograr la meta y llegar a salir afuera también. Y como te digo, quedará campeón y ascender a este equipo.

Cuando se te dio una oportunidad de poder salir, ¿qué pasaba por tu mente? Porque pasabas por un buen momento que incluso muchos hasta te pedían para la selección.

Fue algo bonito, una experiencia muy linda que viví. Pero más que todo no estaba solo en mis manos, sino que estaba en manos de Real España. Hablé con el presidente cuando me salió y me dijo que me ocupaban en el equipo, y como el equipo se portó muy bien conmigo, el presidente también se portó muy bien conmigo. Entonces tomé la decisión de aportar lo mejor al club, a Real España.

¿Te arrepentiste de no haberte ido a Costa Rica? ¿Crees que tal vez pudo haber sido otro futuro para Mayron?

Sí, desde mi punto de vista, como lo vi, lo económico sí era mejor. Pero como te digo, me gusta ser leal también, y el equipo me mostró lealtad y yo también tenía que pagar con lealtad.

¿Y Olimpia, cómo te trató en tu regreso?

Los directivos, todo muy bien. Yo volví a ser campeón dos veces, tres veces más seguidas. Y pues más que todo lo que hice, cuando me vine para España, más por jugar, para tener más continuidad, porque en Olimpia tienen cuatro por posición y es difícil afianzarse uno en un solo puesto.

Cuando llegaste a Marathón, también el profe Vargas tenía mucha confianza, mucha fe en lo que tenías. ¿Has hablado con él? ¿Te comunicas siempre con él? ¿Y qué es lo que te decía del torneo pasado que estabas con Leones?

Pues sí, fíjate que con él tengo una buena relación siempre, porque es como mi padre en lo futbolístico, me enseñó muchas cosas. Incluso él me hizo debutar y recién debutando también fui campeón con él tres veces seguidas, y gracias a Dios él me enseñó y me ayudó a crecer mucho en mi carrera.

¿Hay algo de lo que Mayron Flores se arrepiente en su carrera?

Sí, siempre sí. Lo malo es lo que uno hace en la vida personal, pero de eso no hay marcha atrás. Ahora hay que darle vuelta a la página y enfocarse más en las cosas de Dios y salir adelante.

¿Ha cambiado bastante en ese sentido?

Desde que me casé con mi esposa he tenido un cambio fantástico y ahora solo está de la mano de Dios que todo se vea.

Mayron, para finalizar, ¿qué esperas en este reto en segunda división? Sabemos que es un fútbol más duro, más compacto, pero ¿qué es lo que esperas en este nuevo reto?

Tengo un reto muy grande que es ser campeón, como se lo prometí a Thomas, y ascender el equipo a primera. Lamentablemente el torneo pasado me quebré y sentí que también hice falta un poco en el club. Entonces me comprometí con los directivos en estar al 100 para poder ser campeón y ascender este equipo, esa es la meta que tengo.

¿Qué es lo que te dice Henry Thomas?

Pues me pasa aconsejando y me dice que me ponga a tono, que él me quiere ver afuera. Primeramente yo, si hay una oportunidad en la MLS, ellos van a trabajar. Solo tengo que ponerme un tono y ponerme al 100 para mostrarles a ellos.

¿Todavía tienes oportunidad de poder salir?

Sí, todavía hay garras para seguir triunfando.

Para finalizar, ¿qué deseo, qué promesa tienes en caso de que puedas cumplir este objetivo con Leones de ascender?

Pues mi deseo está más que todo en enfocarme en las cosas de Dios. Y lo otro es ser campeón, ascender este equipo e irme al extranjero, primeramente que eso se dé.