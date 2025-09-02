Entrenador portugués Fernando Mira vuelve a la Liga Nacional de Honduras

La Ceiba, Honduras.

La directiva de Génesis Policía Nacional hizo oficial este martes el fichaje de su nuevo entrenador, Fernando Mira, quien suplirá la baja dejada en el banquillo por Luis Alvarado.

Pese al triunfo 1-0 en el último compromiso ante el Victoria, la decisión se tomó y Alvarado dejó las filas de los caninos tras disputar seis partidos en el Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional.

La escogencia no llevó mucho tiempo y la responsabilidad cayó en el técnico portugués Fernando Mira, un viejo conocido en el fútbol hondureño tras su paso por los rojo del Vida.