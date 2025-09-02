El curioso e histórico lugar donde Honduras jugará por las eliminatorias

Conoce el curioso e histórico estadio donde Honduras jugará por la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
En este estadio la selección de Honduras estará jugando este viernes 5 de septiembre por la etapa final de las eliminatorias de Concacaf.
Diario LA PRENSA ya se instaló desde este martes 2 de septiembre en Curazao, sede del partido donde Honduras se enfrentará a Haití por las ronda final de las eliminatorias de Concacaf.
El Estadio Ergilio Hato de Curazao es el recinto deportivo donde Honduras jugará ante su similar de Haití.
El partido Haití vs Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial no se juega en territorio haitiano por un tema de seguridad e infraestructura.
Actualmente, Haití atraviesa una crisis política y social muy fuerte, con altos niveles de violencia, lo que hace imposible que la FIFA y la Concacaf autoricen partidos oficiales en su territorio. Además, varios estadios del país no cumplen con los requisitos internacionales.
Es un estadio que tiene mucha historia y se ubica en Curazao en donde Honduras estará jugando este viernes 5 de septiembre.
El estadio lleva como nombre Ergilio Hato, esto en honor a uno de los porteros históricos que tuvo el fútbol de Curazao ya que es considerado una leyenda en dicho país.
El Estadio Ergilio Hato tiene una aforo para 15 mil espectadores. Su cancha es sintética así que los seleccionados de Honduras deben de estar preparados.
Curazao se establece dentro del grupo de Islas de Sotavento, junto con sus islas vecinas de Aruba y Bonaire, perteneciente a las Antillas Menores, situada en el sur del mar Caribe a unos 50 km de la costa noroccidental de Venezuela.
Hasta 2010, Curazao formó parte de las Antillas Neerlandesas. Su capital y localidad más poblada es Willemstad, ubicada al sur de la isla.
El estadio de usos múltiples está ubicado en Willemstad, Curazao. También se le conoce como Sentro Deportivo Korsou (SDK).
¿Cómo se escribe? Curazao, Curacao o Curaçao, todas las formas son correctas. Tiene 52 playas para disfrutar de acuerdo a todos los gustos.
La moneda oficial en Curazao es el florin, pero también aceptan dólares. Su capital Willemstad, conocida popularmente como el Amsterdam del Caribe.
En diciembre de todos los años pintan las casas. Es una tradición que lo hacen para renovar energías y dar bienvenida a cosas nuevas. El plato más famoso de la isla es el keshiyená, que significa queso relleno y se originó en las mesas de los esclavos que rellenaban este ingrediente con lo que podían
La selección de Haití realizó este martes su primer entrenamiento en el estadio de la batalla ante Honduras.