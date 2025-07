Liga Nacional de Honduras: Estas son las nuevas y sorprendentes reglas que se aplicarán

San Pedro Sula, Honduras.

Toque de balón por personajes externos

Si, sin intención de interferir de forma antirreglamentaria, un miembro del cuerpo técnico, suplente, jugador sustituido o expulsado o jugador temporalmente fuera del terreno de juego toca un balón que está claramente a punto de salir del campo, la acción se sancionará con un tiro libre indirecto. No habrá sanción disciplinaria. “Las reglas estipulaban que este miembro del cuerpo técnico debería de ser expulsado del terreno de juegos por tocar o jugar el balón dentro de este, pero como lo está haciendo de una manera involuntaria con un balón que ya va para afuera. Pues la regla ha modificado esta situación, por lo tanto, ya no se expulsará al director técnico, se sancionará con un tiro libre indirecto y no habrá una sanción disciplinaria”.

“De igual manera tenemos cuando es un jugador el que toca un balón que va para afuera y lo toca cuando todavía no ha abandonado el terreno de juegos. Este es un ejemplo claro de un balón que va a salir. Un jugador que está calentando atrás lo detiene, pero el balón no ha salido del terreno de juegos. Antes esto era un tiro penal en el área”, agrega el jefe de árbitros.