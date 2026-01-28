Esta fotografía de Juan Diego Zelaya y Jorge Aldana fue generada con IA

San Pedro Sula, Honduras

Una imagen difundida en redes sociales muestra supuestamente al alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, junto a su antecesor, Jorge Aldana, de Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, la fotografía es falsa: fue generada mediante inteligencia artificial a partir de dos imágenes auténticas, pero independientes entre sí, tanto de Aldana como de Zelaya. No existe relación entre las fotografías originales. “Jorge Aldana decidió terminar su huelga y entregar la alcaldía a Juan Diego Zelaya, quien según la CNE fue el ganador”, dice textualmente en la descripción de una publicación de Facebook, compartida el 27 de enero de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador de la Alcaldía Municipal del Distrito Central a Juan Diego Zelaya el 30 de diciembre de 2025, a pesar de que no se había completado el escrutinio de la totalidad de las actas electorales. Esta decisión generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Ante la situación, el entonces alcalde Jorge Aldana rechazó los resultados oficiales y exigió el conteo total de los votos. El 15 de enero presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual aún no ha sido resuelto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, el 25 de enero de 2026, Juan Diego Zelaya asumió oficialmente el cargo al ser juramentado en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional (MIN).

Imagen fabricada con IA

Una búsqueda inversa de la imagen viral en Google Lens no arrojó coincidencias exactas en medios de comunicación confiables ni en las cuentas oficiales de Jorge Aldana o Juan Diego Zelaya. Al delimitar el encuadre de la fotografía en Google, se encontró que la imagen de Aldana circula en internet desde hace al menos un año y no está relacionada con ningún contexto que involucre al alcalde Zelaya.

Además, una publicación de la agencia internacional EFE, replicada por Yahoo el 13 de diciembre de 2024, muestra una fotografía similar del exalcalde, aunque con una postura diferente. Otros registros evidencian que la misma imagen ha sido divulgada en distintos contextos, como el escenario postelectoral tras las elecciones generales de 2025. LA PRENSA Verifica logró ubicar la fotografía de Juan Diego Zelaya en diversas publicaciones de medios de comunicación. Una de ellas, publicada por EL HERALDO el 25 de enero, lo presenta como el nuevo alcalde de la capital para el periodo 2026-2030. Un análisis visual evidenció que el contenido viral fue creado a partir de una fotografía genérica del actual edil capitalino, la cual también circula en internet desde hace más de un año.