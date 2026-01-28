Tabla posiciones Champions League EN VIVO: Real Madrid y Barcelona están clasificando a octavos

Real Madrid, pese a perder, está clasificando a los octavos de final de la UEFA Champions League de manera directa en la última jornada de la fase liga, en la que otros equipos favoritos también aseguran su clasificación en el TOP-8, mientras que el FC Barcelona la pasa mal.
Los merengues están cayendo derrotados 3-2 contra el Benfica en el Estadio da Luz, donde Kylian Mbappé ha marcado un doblete al igual que el noruego Andreas Schjelderup y remontó el club luso con penal del griego Vangelis Pavlidis.
Real Madrid se está metiendo a la siguiente ronda como séptimo lugar en la tabla de posiciones con 15 puntos, por detrás del FC Barcelona y Manchester City que suman 16 unidades.
En la cima de la tabla está el Arsenal, con paso perfecto, supera por 3-1 al FC Kairat Almaty de Kazajistán. El equipo de Mikel Arteta llega a 24 puntos, líder en solitario, nadie lo alcanza.
El Bayern Múnich está derrotando 0-1 de visita frente al PSV y se mantiene segundo con 21 unidades, mientras el Liverpool es tercero con 18 puntos gracias a su triunfo abultado 5-0 ante el Qarabag. El Tottenham se ha colocado cuarto con 17 unidades, le está ganando 1-0 al Eintracht Frankfurt.
El Barça de Hansi Flick pasó de estar afuera a meterse con una remontada 3-1 contra el Copenhague en el Camp Nou. El equipo danés se puso a ganar por medio del joven islandés de 17 años, Viktor Dadason. Sin embargo, Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha -de penal- dieron la vuelta para los culés.
Manchester City es sexto con 16 puntos, está superando por 2-0 al Galatasaray con goles de Erling Haaland y Rayan Cherki.
El TOP-8 lo completa, de momento, el París Saint Germain con su empate 1-1 contra el Newcastle en el Parque de los Príncipes. Vitinha puso por delante al PSG y Joe Willock lo empató para las Urracas.
EQUIPOS CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL
Los equipos que quedan del primero al octavo lugar clasifican a la siguiente ronda de manera directa en la Champions League.
1. Arsenal
2. Bayern Múnich
3. Liverpool
4. Tottenham
5. Barcelona
6. Chelsea
7. Manchester City
8. Real Madrid
EQUIPOS QUE JUGARÁN EL PLAYOFF
Los equipos que quedan del puesto 9 al 24 tendrán que jugar los playoffs para buscar un boleto a octavos de final de la Champions League.
9. Inter de Milán
10. PSG
11. Newcastle
12. Sporting Lisboa
13. Juventus
14. Atlético de Madrid
15. Atalanta
16. Bayer Leverkusen
17. Borussia Dortmund
18. Olympiakos
19. Club Brujas
20. Galatasaray
21. Mónaco
22. Qarabag
23. Bodo/Glimt
24. Marsella
EQUIPOS ELIMINADOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE
Los equipos que queden estancados del lugar 25 al 36 se despiden de la UEFA Champions League.
25. Benfica
26. Pafos FC
27. Union Saint-Gilloise
28. PSV
29. Athletic Club de Bilbao
30. Napoli
31. Copenhague
32. Ajax
33. Eintracht Frankfurt
34. Slavia Praga
35. Villarreal
36. FC Kairat Almaty