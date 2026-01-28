  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla posiciones Champions League EN VIVO: Real Madrid y Barcelona están clasificando a octavos

Pese a estar perdiendo, el Real Madrid sigue en puestos de clasificación directa a octavos de final.

Tabla posiciones Champions League EN VIVO: Real Madrid y Barcelona están clasificando a octavos

Así está la tabla de posiciones de la UEFA Champions League en su última jornada de la fase liga.

Real Madrid, pese a perder, está clasificando a los octavos de final de la UEFA Champions League de manera directa en la última jornada de la fase liga, en la que otros equipos favoritos también aseguran su clasificación en el TOP-8, mientras que el FC Barcelona la pasa mal.

Los merengues están cayendo derrotados 3-2 contra el Benfica en el Estadio da Luz, donde Kylian Mbappé ha marcado un doblete al igual que el noruego Andreas Schjelderup y remontó el club luso con penal del griego Vangelis Pavlidis.

Real Madrid se está metiendo a la siguiente ronda como séptimo lugar en la tabla de posiciones con 15 puntos, por detrás del FC Barcelona y Manchester City que suman 16 unidades.

En la cima de la tabla está el Arsenal, con paso perfecto, supera por 3-1 al FC Kairat Almaty de Kazajistán. El equipo de Mikel Arteta llega a 24 puntos, líder en solitario, nadie lo alcanza.

El Bayern Múnich está derrotando 0-1 de visita frente al PSV y se mantiene segundo con 21 unidades, mientras el Liverpool es tercero con 18 puntos gracias a su triunfo abultado 5-0 ante el Qarabag. El Tottenham se ha colocado cuarto con 17 unidades, le está ganando 1-0 al Eintracht Frankfurt.

El Barça de Hansi Flick pasó de estar afuera a meterse con una remontada 3-1 contra el Copenhague en el Camp Nou. El equipo danés se puso a ganar por medio del joven islandés de 17 años, Viktor Dadason. Sin embargo, Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha -de penal- dieron la vuelta para los culés.

Manchester City es sexto con 16 puntos, está superando por 2-0 al Galatasaray con goles de Erling Haaland y Rayan Cherki.

El TOP-8 lo completa, de momento, el París Saint Germain con su empate 1-1 contra el Newcastle en el Parque de los Príncipes. Vitinha puso por delante al PSG y Joe Willock lo empató para las Urracas.

EQUIPOS CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL

Los equipos que quedan del primero al octavo lugar clasifican a la siguiente ronda de manera directa en la Champions League.

1. Arsenal

2. Bayern Múnich

3. Liverpool

4. Tottenham

5. Barcelona

6. Chelsea

7. Manchester City

8. Real Madrid

EQUIPOS QUE JUGARÁN EL PLAYOFF

Los equipos que quedan del puesto 9 al 24 tendrán que jugar los playoffs para buscar un boleto a octavos de final de la Champions League.

9. Inter de Milán

10. PSG

11. Newcastle

12. Sporting Lisboa

13. Juventus

14. Atlético de Madrid

15. Atalanta

16. Bayer Leverkusen

17. Borussia Dortmund

18. Olympiakos

19. Club Brujas

20. Galatasaray

21. Mónaco

22. Qarabag

23. Bodo/Glimt

24. Marsella

EQUIPOS ELIMINADOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Los equipos que queden estancados del lugar 25 al 36 se despiden de la UEFA Champions League.

25. Benfica

26. Pafos FC

27. Union Saint-Gilloise

28. PSV

29. Athletic Club de Bilbao

30. Napoli

31. Copenhague

32. Ajax

33. Eintracht Frankfurt

34. Slavia Praga

35. Villarreal

36. FC Kairat Almaty

TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE:

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Juan Carlos Miranda

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias