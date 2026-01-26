Juan Diego Zelaya no ha dicho que el puente Papa Francisco será demolido porque está “malo”

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un arte digital que atribuye al alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, una supuesta declaración en la que afirma que se demolerá el puente Papa Francisco para construir uno nuevo con un costo de 5,000 millones de lempiras. Sin embargo, es falso: no existen registros oficiales, declaraciones públicas ni publicaciones en medios de comunicación que respalden la frase atribuida al edil capitalino. Además, Juan Diego Zelaya confirmó a LA PRENSA Verifica que no ha emitido esas palabras. "ESE PUENTE LO VAMOS A TENER QUE DEMOLER Y HACER UNO NUEVO A LENGUAS SE MIRA QUE ESTA MALO 5,000 MILLONES COSTARÁ EL NUEVO", se lee literalmente en el contenido viral difundido en Facebook, compartido más de 100 veces desde el 23 de enero.

La construcción del puente Papa Francisco, una obra iniciada durante la gestión del exalcalde Jorge Aldana, comenzó en mayo de 2024 con un presupuesto cercano a los 500 millones de lempiras. Aunque la obra aún no está finalizada, el puente fue habilitado parcialmente en noviembre de 2025. Sin embargo, el pasado 20 de enero fue cerrado temporalmente, y su reapertura está prevista para el 2 de febrero de 2026, cuando estará completamente terminado. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguró que el cierre responde a la finalización de detalles técnicos y no a fallas estructurales, como han señalado algunos ciudadanos al observar lo que describen como una fisura. Tanto la AMDC como la empresa constructora explicaron que lo señalado corresponde a una junta de expansión longitudinal, un componente normal del diseño estructural. El 25 de enero de 2026, Juan Diego Zelaya asumió como nuevo alcalde del Distrito Central, concluyendo formalmente el periodo de cuatro años de Jorge Aldana.

Cita falsa