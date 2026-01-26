Las obras que entregó la presidenta Xiomara Castro en sus últimas semanas de gobierno

La presidenta saliente Xiomara Castro retomó su agenda el 14 de enero con la supervisión de la construcción del hospital regional del sur “María Josefa Lastiri” en Choluteca, una de las últimas obras que inspeccionó o inauguró antes de dejar el poder este martes 27 de enero.
“Vuelvo a manifestar y garantizar que el 27 de enero de 2026 estaré entregando y retirándome de mi período de gobierno como manda la Constitución: con la frente en alto. Misión cumplida”, afirmó.
Casa Presidencial informó que el hospital médico-quirúrgico de Choluteca tiene un costo de L1,591 millones, dispondrá de 150 camas, 30 consultorios, salas de hospitalización con dos camas cada una, albergues para las familias y tecnología.
El 15 de enero, en la celebración del 144 aniversario de la Policía Nacional, la presidenta Castro ordenó proceder “a la transición y al traspaso de mandato al gobierno”; sin embargo, fustigó que el gobierno entrante de Nasry Asfura será de “facto” porque el proceso electoral estuvo “marcado por presiones e injerencia extranjera”.
Durante el evento, ordenó “en el marco de mis atribuciones constitucionales, al general de la Policía Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, al ministro de Gobernación Tomás Vaquero y al ministro director del Servicio Civil, Russel Garay que se organice y se proceda a la transición y al traspaso de mandato”.
El 19 de enero supervisó la construcción del hospital de Salamá, Olancho. La mandataria señaló que “si este hospital continúa ejecutándose como hasta ahora, pronto contaremos con un nuevo centro de salud para los pueblos del norte de Olancho”.
Las autoridades informaron que el Hospital de Salamá prevé contratar a unas 500 personas, entre ellas 56 médicos especialistas, 43 médicos generales, 40 licenciadas en enfermería y 80 enfermeras auxiliares, además de personal administrativo, técnico y de apoyo.
El viernes 23 de enero, la presidenta inauguró las remodeladas instalaciones de la Delegación Terrestre El Amatillo, Valle, en la frontera entre Honduras y El Salvador. Afirmó que en los "últimos cuatro años se ha recuperado la dignidad que", según dijo, "se había perdido en Honduras tras gobiernos anteriores".
La mandataria hondureña recorrió las instalaciones de la Delegación Terrestre El Amatillo, constatando los avances en infraestructura con el cual buscan fortalecer el control migratorio y el tránsito internacional hacia El Salvador.
El sábado 24 de enero participó en la inauguración del Museo de la Memoria, ubicado en el Centro Cultural y Deportivo Ramón Díaz López en Catacamas, Olancho. El museo alberga réplicas de estelas mayas y del Altar Q, además de una plaza de presidentes y un centro comunal.
En su discurso, la presidenta Castro recordó que el proyecto, iniciado en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, fue interrumpido por el golpe de Estado de 2009 y retomado posteriormente.
Ese mismo sábado 24 de enero supervisó las obras en el Estadio Rubén Guifarro, inaugurado como la cancha número 103 a nivel nacional. Durante su intervención, la presidenta Castro aclaró que lo inaugurado corresponde a la primera etapa del proyecto de remodelación del Estadio.
El Gobierno de Libre informó que invirtió siete millones de lempiras e incluyó tres módulos de camerinos para equipos y árbitros, equipados con climatización, hidromasaje, duchas, extractores y mobiliario técnico.
Casa Presidencial informó, que este 26 de enero, un día antes de dejar el poder, la presidenta Xiomara Castro inaugurará a las 5:00 pm la remodelación del Estadio Chelato Uclés en la capital hondureña.