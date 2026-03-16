Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 07:28 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
La vida parece que va a sonreírte a partir de esta semana.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy es un día que vas a dedicar a pensar en tus cosas y en poco más. Necesitas dedicarte algo de tiempo para luego sentirte con fuerzas para con los demás. Recupera viejos hábitos de relajación.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
TAURO (21 abril - 20 mayo). Será un día en el que pocas cosas te saldrán mal, en especial en el trabajo, donde su criterio será atendido y valorado. Buen momento para tomar decisiones de cierto riesgo, especialmente si tu campo tiene que ver con temas económicos.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). De vez en cuando tienes un golpe de suerte, y hoy será uno de esos días, todo lo verás encarrillado sin aparente esfuerzo; como a mitad de la jornada, comenzarás a pensar en cómo aprovechar las horas libres...

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Saldrás beneficiado ante alguna disputa en el trabajo ya que últimamente, todo lo relacionado con lo profesional te favorece. Continuará así una racha de buena estrella que también te afectará a nivel personal y sentimental.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
LEO (23 julio - 22 agosto). En el terreno del amor llega la racha de tranquilidad que deseabas, fuera de las turbulencias provocadas por terceras personas. Ahora te interesará ver cómo te desenvuelves con tu pareja y si te interesan mayores grados de compromiso.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Aunque notes a tu alrededor una parálisis creativa constante, no permitas que tus ideas y proyectos, permanezcan soterrados. Te van a ofrecer opciones para desarrollar tu imaginación. La vida parece que va a sonreírte a partir de esta semana.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Pasas por un buen momento intelectual, tendrás ideas brillantes que despertarán admiración y posiblemente las envidias en tu entorno laboral. El orden volverá a poner las cosas en su sitio, y acabarán las guerras y odios que se han creado.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los temas económicos pueden darte algún quebradero de cabeza extra, a causa de multas o contenciosos que creías solucionados, pero que vuelven a surgir cuando esperabas hacer algún gasto extraordinario. Tal vez tengas que aplazarlo.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tras las discusiones familiares del fin de semana, tu pareja volverá a acercarse a ti. No actúes con rencor y ponte también en su lugar. Nadie tiene la razón al cien por cien. El reencuentro puede acabar muy bien.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La sexualidad puede pasar a ser el tema principal de tu vida si tienes pareja reciente, ya que cada uno tiene un punto de vista diferente al respecto. Es recomendable que hablen del tema antes que se convierta en tabú.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La tranquilidad sentimental se ha instalado en tu vida, pero no acabas de conseguir una completa felicidad; puede que tu relación esté pidiendo progresos en una dirección que has evitado por polémica. Es hora de hablarlo antes de que se convierta en un conflicto.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En el plano laboral, hablarás con una persona que te interesa mucho; obtendrás ventajosas oportunidades que sabrás aprovechar. No debes dejar que los sentimientos se interpongan en un asunto de tipo económico. No bajes la guardia ante nadie.

