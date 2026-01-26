Del Gobierno a la vida privada: lo que harán ahora los ministros de Libre

Durante el período 2022-2026, bajo el gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), el Poder Ejecutivo estuvo conformado por 26 secretarías de Estado, 36 instituciones autónomas o descentralizadas y otras entidades públicas de segunda categoría.
Con el objetivo de conocer la valoración que hacen de su paso por la administración pública, se intentó contactar a un grupo de ministros salientes para consultarles cuál consideran que fue su principal logro durante su gestión y a qué se dedicarán a partir del 27 de enero, una vez fuera del gobierno.
Octavio Pineda, quien se desempeñó como ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y fue uno de los pocos funcionarios cuya labor fue reconocida por un sector de la ciudadanía, señaló que su principal logro fue “la cantidad de kilómetros (de carreteras) intervenidos durante los cuatro años”.
Sobre sus nuevas ocupaciones, aseguró: “regreso a la empresa privada, a trabajar en la construcción en las empresas de la familia”.
Carla Paredes, exministra de Salud, señaló que su principal logro fue recuperar la gobernanza y la rectoría de la Secretaría de Salud, ampliar las coberturas y demostrar que el sistema público puede ser una solución a los problemas de salud del pueblo hondureño.
En relación con sus nuevas ocupaciones, recordó que es médica de profesión. “Dejo un cargo porque estoy agotada y necesito descansar un poco, y luego continúo con mi vida". Antes de ser secretaria de Estado, Paredes fue directora del Hospital Santa Bárbara Integrado y posteriormente directora del Hospital Escuela.
Con una trayectoria de dos años en la Secretaría de Derechos Humanos, un año y cuatro meses como viceministro y ocho meses como titular de ese despacho, el periodista Héctor Longino Becerra compartió que su mayor logro fue la construcción de la política pública en materia de derechos humanos para el período 2025-2035.
Becerra adelantó que, al término de sus funciones en el Estado, a partir del 1 de febrero, buscará impartir clases en universidades del país en temas de derechos humanos y periodismo, además de realizar consultorías en esas áreas.
Lizeth Coello estuvo a cargo de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y consideró que su principal logro durante dos años de gestión fue la profesionalización de los servidores públicos encargados de atender vulneraciones de derechos, al señalar que se requiere personal especializado para atender a niños y adolescentes en situación de riesgo.
“A partir del 28 de enero, lo primero que haré es descansar lo que el cuerpo me pida, porque han sido dos años intensos”. Agregó que luego continuará vinculada al tema de la niñez. “Seguiré trabajando en la defensa y promoción de los derechos de la niñez, porque eso es mi vida”, reiteró.
Russel Garay, cercano a Xiomara Castro y Manuel Zelaya, pasó de la Alcaldía del Distrito Central a la Administración Nacional de Servicio Civil como secretario ejecutivo. Destacó como logro la dignificación del trabajador público: elevó la base salarial al mínimo, otorgó permanencia a más de 24,000 empleados y creó la Escuela de Profesionalización del Servicio Público.
Daniel Esponda, exministro de Educación, fue separado tras felicitar en X a su esposa, la diputada y actual vicepresidenta del Congreso, Erika Urtecho. Destacó como principal logro declarar al país libre de analfabetismo, al reducir la tasa a menos del 3.5%.
Desde que dejó de ser ministro, el 3 de diciembre de 2052, se dedica a realizar trabajos de investigación y a retomar su labor docente. Daniel Esponda es maestro del Instituto Técnico Honduras (ITH), en la capital.
LA PRENSA también intentó comunicarse con Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica; (foto); Erik Tejada, secretario de Energía; Sarahí Cerna, ministra de la Presidencia; Marcio Sierra, titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; Lucky Medina, ministro de Serna, y Fredis Cerrato, secretario de Desarrollo Económico, sin obtener respuesta.
Tampoco contestó qué hará Gustavo Sánchez, secretario saliente de Seguridad, quien tiene rango de general director en la Policía Nacional.