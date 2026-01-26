¿Lectura de la Biblia en escuelas públicas? Esto anunció Tomás Zambrano

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se refirió a una propuesta orientada a fortalecer la educación en valores en el sistema educativo hondureño, la cual contempla la lectura de la Biblia en los centros educativos, en coordinación con la iglesia católica y evangélica.
Zambrano dijo que: "Hay que hacer algo para sembrar valores en nuestros niños (...). Va a ser importante poder buscar, en tema educativo, poder implementar la lectura de la Biblia para los niños".
El titular del Legislativo subrayó que la iniciativa respetará la libertad de culto y pensamiento, así como la diversidad religiosa del país, y aseguró que no interferiría con la formación académica ni con la educación religiosa de los estudiantes.
Zambrano también puso énfasis en la urgencia de dotar de acceso a internet a las escuelas rurales, señalando que en pleno 2026 miles de niños continúan sin herramientas tecnológicas básicas para su aprendizaje.
“El acceso a la tecnología no puede seguir siendo un privilegio. Hay escuelas donde los estudiantes siguen completamente desconectados del mundo digital”, expresó el presidente del Congreso durante sus declaraciones.
Respecto a la propuesta de lectura bíblica, Zambrano indicó que esta se plantea como un programa complementario de formación en valores, y que su eventual implementación requeriría diálogo con distintos sectores educativos y religiosos.
No obstante, hasta el momento no se ha presentado ningún proyecto de ley desde el Congreso Nacional que establezca la aplicación obligatoria de esta propuesta en los centros educativos del país.
Las declaraciones del titular del Legislativo han generado diversas reacciones en sectores sociales y educativos, algunos de los cuales respaldan el fortalecimiento de la educación en valores, mientras otros insisten en mantener una estricta separación entre religión y educación pública.
Expertos en educación señalan que cualquier iniciativa deberá analizarse cuidadosamente para garantizar que no vulnere derechos fundamentales ni contradiga el marco legal vigente en materia educativa.
En materia educativa, Zambrano también informó sobre gestiones para expandir la presencia de campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en todos los departamentos de Honduras, enfocándose en aquellas regiones donde actualmente no existen opciones de educación superior.