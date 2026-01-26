Giro drástico: Salvó a histórico del descenso y ahora dirigirá famoso negocio

Un reconocido entrenador dejó a un lado las canchas y ha sorprendido en las redes sociales al demostrar su nueva faceta.
En el mundo del fútbol hay muchos casos de jugadores y técnicos que pasan de los momentos de gloria a vivir una realidad totalmente distinta.
En este caso, hablamos de uno de los estrategas que se había convertido en moda tras salvar del descenso a uno de los clubes históricos de la Bundesliga.
Hablamos de Alexander Nouri, técnico alemán, de 46 años, que decidió poner en pausa su carrera profesional para involucrarse en la gestión de restaurantes.
El teutón colgó los botines en 2011 luego de 13 años como futbolista y más tarde logró sacar el título de entrenador junto a Julian Nagelsmann (actual seleccionador de Alemania) en 2016.
Nouri dirigió a clubes de su país como VfB Oldenburg, Werder Bremen II, Werder Bremen, Ingolstadt, Hertha de Berlín (como asistente e interino). También fue asistente con la selección de Estados Unidos y entrenó al Kavala de Grecia.
El momento más importante de su carrera como DT se produjo cuando tenía 37 años. En 2016 con el Werder Bremen, el equipo de la infancia, se encargó de evitar el descenso con una racha de 11 partidos invicto en los que sumó 9 victorias.
Tras salvar al Werder Bremen del descenso, Nouri tomó las riendas del FC Ingolstadt y después llegó al banquillo del Hertha de Berlín, primero como asistente y luego como interino en 2020.
En 2022 estuvo dirigiendo en Grecia al Kavala, pero aquí tuvo la peor experiencia en los banquillos: su equipo terminó en último lugar de la clasificación y esto provocó guardar temporalmente la pizarra técnica.
Alexander Nouri decidió darle un vuelco a su vida y cambiar de profesión, buscando una mayor estabilidad en su vida personal.
A partir de enero de 2026, el ex técnico está a cargo de dos restaurantes McDonald's en Herzogenrath, una pequeña ciudad de Renania del Norte-Westfalia (Alemania).
Para asumir su nuevo rol, Nouri completó una capacitación integral que incluyó desde tareas operativas, como el asado de hamburguesas, hasta diversas instancias de formación en gestión.
Revela que el cambio responde a una búsqueda personal y no a una ruptura definitiva con el fútbol. "Creo que hay muchos en la industria que quisieran tomar un nuevo camino, pero que simplemente no se atreven". dijo para el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'.
En esa línea, Nouri subrayó que su decisión no implica un retiro permanente de los banquillos y destacó similitudes entre ambos mundos.
"Al final, en ambos se trata de involucrar a las personas. En el fútbol son los jugadores; aquí, los empleados. Hay que entender qué los motiva y qué necesitan para rendir", añadió.
Alexander Nouri también aprendió de los mejores estrategas del mundo. Supo codearse con el propio Carlo Ancelotti cuando el italiano dirigía al Bayer Múnich en la Bundesliga y él estaba a cargo del Werder Bremen.
Antes de su etapa como DT, tuvo una carrera como futbolista profesional. Defendió al Werder Bremen y militó en la MLS con el Seattle Sounders. Uerdingen, Osnabrück, Kiel y Oldenburg fueron otros de sus equipos.
Nouri considera que esta nueva etapa de su vida, gestionando restaurantes de comida rápida, le traerá mejores beneficios.
Pese a que vive una nueva faceta, asegura que no está retirado como entrenador de fútbol.