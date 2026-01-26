Ex del Motagua sufre problema en el corazón y esto informan sobre su estado

Lamentable. Un exjugador de Motagua sufre problemas del corazón y esto informan sobre su estado de salud.
Hace unas semanas, el Motagua hizo oficial la salida de uno de sus extranjeros y posteriormente se confirmaba su llegada a otro equipo en Centroamérica.
Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado y han detallado que el jugador sufre de un problema cardíaco.
Se trata de Maicol Cabrera, delantero uruguayo, quien llegó la temporada pasada a Motagua para reforzar el ataque de cara al Apertura 2025 y Copa Centroamericana.
Su desempeño en Honduras no fue el esperado y se convirtió en una de las primeras bajas del Ciclón Azul para la presente temporada.
Al quedar como agente libre, varios clubes de la región buscaron hacerse de sus servicios.
El jugador buscó nuevos retos y oportunidades para continuar su carrera profesional en El Salvador.
El Águila, interesado en reforzar su delantera, se acercó al atacante con la intención de ficharlo para la próxima temporada.
Antes de concretar cualquier contratación, el club salvadoreño le realizó a Cabrera los exámenes médicos de rigor.
Durante estas pruebas, los médicos detectaron que el jugador sufre de una arritmia cardíaca, un hallazgo inesperado y preocupante.
El doctor Víctor Villatoro, encargado de los exámenes médicos en El Águila, explicó que no podía permitir que un futbolista con ese diagnóstico jugará, debido al alto riesgo para su salud.
“Le practicamos al jugador las pruebas médicas el pasado jueves para conocer su estado de salud antes de que firmara su contrato y, lastimosamente, encontramos una arritmia cardíaca moderada que podría provocarle un problema grave dentro del campo de juego”, informó Víctor Villatoro, uno de los médicos del equipo.
Esta condición médica significa que Cabrera, por precaución, no puede continuar jugando fútbol de manera profesional hasta recibir una evaluación más especializada.
Ante esta situación, se recomendó que Maicol Cabrera sea evaluado por un cardiólogo especializado, quien determinará si es viable que vuelva a la actividad deportiva.
“Como médico no puedo permitir que un futbolista con este diagnóstico juegue en la liga. El problema cardíaco puede afectar directamente al jugador y, por ende, al equipo. He recomendado que se le practiquen más estudios con un cardiólogo y que sea él quien determine si puede jugar o no", agregó el doctor.
Y complementó: "Se han visto casos lamentables de jugadores que han sufrido paros cardíacos en el campo de juego. Se lo he hecho ver a la dirigencia: mientras no exista una respuesta positiva de un especialista, no deben firmarlo”.
El futuro del atacante dependerá totalmente del diagnóstico de este especialista, lo que deja su fichaje en El Águila temporalmente suspendido.
Mientras no exista un informe positivo de un cardiólogo, la dirigencia del Águila ha decidido no firmar contrato con Cabrera, priorizando la salud del futbolista.
La noticia ha generado gran sorpresa en Honduras y las próximas horas serán claves para que se defina el futuro del jugador exMotagua.