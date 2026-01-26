Barcelona sacude el mercado, van por crack del Real Madrid y destino de Julián

Bernardo Silva podría salir del Manchester City. Pep Guardiola fue consultado sobre su futuro y declaró: "Me encantaría que se quedara para siempre, pero hemos hablado mucho y debe decidir lo mejor para él y su familia. Pase lo que pase, dentro de 10 años seguirá siendo uno de los mejores jugadores en la historia de este club". Unas palabras que suenan a posible despedida.