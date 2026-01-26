Barcelona sacude el mercado, van por crack del Real Madrid y destino de Julián

Así marcha el mercado de fichajes internacional: Barcelona cerca de completar cuatro fichajes, Pep guardiola quiere a estrella del Real Madrid y Julián suena para un grande de la Premier League.
El hijo de Marcelo, Enzo Alves, firmó hoy su primer contrato profesional con el Real Madrid, dando un paso clave en el inicio de su carrera.
El FC Barcelona ha alcanzado un acuerdo verbal para renovar el contrato de Fermín López hasta junio de 2031.
El AC Milan ha iniciado conversaciones con el Bayern de Múnich para intentar fichar a Ljubo Puljic como una apuesta de futuro.
El Barcelona ha llegado a un acuerdo para fichar al lateral izquierdo uruguayo de 19 años Patricio Pacífico, procedente de Defensor Sporting. La operación se cerraría mediante una cesión con una cláusula de compra de 1,8 millones de euros más variables
La AS Roma ha presentado su primera oferta al Wolverhampton por David Moller Wolfe para reforzar el lateral izquierdo.
El Bayer Leverkusen ha recibido propuestas tanto del Napoli como de varios clubes españoles por Martin Terrier.
Segun medios ingleses, algunos equipos de la Premier League quieren fichar al atacante argentino.
Leon Jakirović se convierte en nuevo jugador del Inter, procedente del Dinamo de Zagreb, por un traspaso de 2,5 millones de euros más otros 2 millones en variables, además de incluir una cláusula de rescisión.
El Chelsea ha confirmado el cierre del acuerdo para fichar al lateral de 17 años Yisa Alao, procedente del Sheffield Wednesday, con un contrato hasta 2028.
Jhon ha superado el reconocimiento médico y ha firmado su contrato como nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo.
El Barcelona planea cerrar en los próximos días cuatro incorporaciones de jóvenes talentos: Ajay Tavares (extremo, Norwich, 16 años), Hamza Abdelkarim (delantero, Al Ahly, 18), Juwensley Onstein (defensa, Genk, 18) y Patricio Pacífico (defensor, Defensor Sporting, 19).
El Flamengo se prepara para acelerar las negociaciones por Lucas Paquetá tras enviar una oferta de 41 millones de euros durante el fin de semana.
Lazio y Atalanta han cerrado un acuerdo por Daniel Maldini mediante un préstamo inicial que incluye una opción de compra fijada en 14 millones de euros.
Dro pasó el reconocimiento médico con el Paris Saint-Germain, previo al acuerdo cerrado con el Barcelona por 8 millones de euros.
El Bournemouth está listo para fichar de manera permanente a Alex Jiménez, actualmente en el AC Milan, durante el verano si todo transcurre según lo previsto.
Bernardo Silva podría salir del Manchester City. Pep Guardiola fue consultado sobre su futuro y declaró: "Me encantaría que se quedara para siempre, pero hemos hablado mucho y debe decidir lo mejor para él y su familia. Pase lo que pase, dentro de 10 años seguirá siendo uno de los mejores jugadores en la historia de este club". Unas palabras que suenan a posible despedida.
Liverpool esta cerca de cerrar el acuerdo de Adam Wharton. El mediocampitas sonó para el Real Madrid.
Según Teamtalk, el Manchester City está interesado en fichar a Trent Alexander-Arnold. Aunque aún no ha presentado una oferta formal, el club evalúa la situación con cautela, consciente de que el fichaje del internacional inglés sería muy costoso.
Las negociaciones están entrando en su fase final para que Oscar Bobb se convierta en nuevo jugador del Fulham, tras la oferta inicial enviada la semana pasada.